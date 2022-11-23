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瑞芳三里活動中心電梯啟用 長者不用爬梯喘吁吁

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳老街的三里活動中心新設了一座電梯，即日起已開放使用。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳老街的三里活動中心新設了一座電梯，即日起已開放使用。 圖／觀天下有線電視提供

位在瑞芳老街的三里活動中心，因有四層樓高，再加上瑞芳社福中心就位於四樓，長者或行動不便者要爬樓梯實在很吃力，因此由社會局補助經費，新設了一座電梯，即日起已開放使用。

去年二月成立的瑞芳社會福利中心，是提供缺乏照料又或突遇經濟困難，卻又無法符合申請低收入救濟資格，這樣的邊緣戶，讓社工能更便捷地服務在地，讓鄰近的東北角地區民眾可以就近提出需求，只是因為會址在瑞芳老街的三里活動中心四樓，加上樓梯較陡，所以地方也一直爭取新設電梯，經過一年多的努力，終於完成。

今(23)日市議員林裔綺、區公所主秘童冠璋、龍鎮里長林文清就一同來體驗一下新啟用的電梯，也一起關心目前社福中心的運作情形。

市議員林裔綺說，因為社福中心的成立，就近的造福許多民眾，現在電梯完工，再也不用氣喘吁吁地爬上四樓。

龍鎮里長林文清和公所主秘童冠璋不約而同表示，由於再過兩天就是投票日，位於活動中心二樓也有設置投開票所，電梯得以順利啟用，也希望民眾可以多加善用無障礙設施來參加投票。

瑞芳 電梯 議員

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