提倡綠色交通 鄭宇恩ubike車隊淡水掃街拜票

新北市第一選區市議員候選人鄭宇恩，在淡水區掃街使用了交通工具正是她過去為地方爭取廣設站點的微笑單車Ubike，鄭宇恩組成Ubike車隊來到淡水穿梭在巷弄間，掃街拜票，不僅是非常的新鮮而且也提倡環保綠色交通的理念。

一行人大約有10台左右的Ubike所組成的車隊，騎在道路上相當搶眼，就連不到三公尺的小巷弄都可以騎得進去。

第一選區市議員候選人鄭宇恩表示，騎Ubike掃街拜票除了要拉近與選民的距離之外，也提倡她在過去擔任議員期間，為第一選區地方爭取許多的Ubike站點設置，建置Ubike路網讓民眾隨處都可以使用，宣揚這一項非常優質的政績。

距離投票日剩下不到幾天的時間，騎著Ubike，單車上頭還掛上競選旗幟，鄭宇恩背著大聲公，沿路向選民拉票。

新北市議員候選人鄭宇恩表示，對於這次的選舉，競爭非常激烈，希望大家可以集中選票，讓她能夠繼續連任為大家服務。