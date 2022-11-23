淡水26歲彭瑀筑選里長有創意 女兒搖控車成亮點

新北市淡水區沙崙里長候選人彭瑀筑，是淡水區最年輕的里長候選人年僅26歲，她發揮創意將家中1歲多女兒玩的電動搖控小卡車當成拜票戰車，站在後方的車斗，在沙崙里內各大街小巷拜票，也成為相當特別的亮點。

沙崙里長候選人彭瑀筑說，為了讓她一歲八個月大的女兒，能夠一起參與這拜票的過程，買了這台搖控小卡車，讓小朋友能夠坐在裡頭，剛好彭瑀筑也懷孕了第二胎，搖控車後方有個小平台能夠讓她站在上頭，而她的先生則是在一旁操作車輛行駛，讓整個拜票隊伍充滿童趣。對此彭瑀筑說，讓大家知道她對女性及社區婦女福利的關懷，未來她更希望能夠改變沙崙里從環境、建設到最重要的長者共餐、照護關懷到幼兒的福利。

沙崙里長候選人彭瑀筑說，沙崙里內居民有許多的需要，包括未來在淡江大橋通車之後，這裡必定會愈來愈繁榮，如何讓沙崙里有更好的環境與福利，這些都是她對里民希望爭取的未來，她更提到沙崙文創園區的改變，還有里內許多大大小小的髒亂點，都希望來爭取綠美化。

年僅26歲的候選人，對於從小長大的環境有著滿滿的理想與熱忱，而面對沙崙里目前三人競選的角逐，彭瑀筑期盼能夠得到更多里民的支持，為大家來服務。