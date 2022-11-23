侯友宜車隊掃街拜票 汐止支持者熱情迎接

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市長候友宜到汐止區車隊掃街，沿路也受到不少支持者熱情歡迎，高喊凍蒜。 圖／觀天下有線電視提供
新北市長候友宜到汐止區車隊掃街，沿路也受到不少支持者熱情歡迎，高喊凍蒜。 圖／觀天下有線電視提供

選戰進入白熱化，新北市長候友宜在兩位國民黨藉議員候選人白珮茹及廖先翔的陪同下，昨(22)日到汐止區車隊掃街，把握最後幾天，賣力催票，沿路也受到不少支持者熱情歡迎，高喊凍蒜。

車隊從新台五路出發，到了大同路競選總部前面，早就聚集幾十位的支持者熱情迎接，車隊一來高喊凍蒜，新北市長侯友宜也彎下身來和支持者擊掌，選戰倒數進入白熱化，新北市長侯友宜在汐止車隊掃街拜票，候選人在車上不斷揮手握手，沿路都受到支持者熱情歡迎，舉布條、廣告牌表示支持，而在橫科活動中心前，橫科地區幾位里長也送上象徵吉祥含義的菜頭、鳳梨、粽子及包子熱情支持。

從新台五路、大同路再到樟樹地區及社后地區，最後一站在橫科市民活動中心，沿路好多民眾站在路邊支持，趁著車隊停紅綠燈，還跑過來握手加油，也有民眾高舉紅布支持高票當選，新北市長侯友宜懇託支持，也不忘幫同黨籍議員拉票。

新北市長侯友宜表示，非常感謝大家，離選舉只剩幾天，要拜託大家給認真努力的里長們，這麼多年來一起並肩作戰，一定要讓里長繼續連任，第二個就是要幫認真打拼的議員白珮茹、廖先翔支持，都很認真優秀，一定要當選，還有一位平地原住民議員候選人吳國譽，年輕認真努力，請大家幫忙催票，最重要的市長支持2號侯友宜。

侯友宜指出，在汐止車隊掃街，已經很多年沒感受到這麼熱情，大家都衝出來支持加油，感受到選民的支持歡迎，11月26日一定要出來投票。

新北市長 侯友宜 議員

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