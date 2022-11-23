汐止火車站好熱門 三位市議員候選人齊拜票

汐止火車站每天搭火車上下班的人很多，也成了候選人們拜票的首選，選戰倒數三天，今(23)日一大早就有三位議員候選人站在廣場出入口，向要去搭火車的民眾懇託拜票，最後幾天多點曝光率，希望能夠抓緊機會獲得選民認同。

最早到的新北市議員周雅玲就站在手扶梯口，除了請大家支持2號周雅玲，也不斷道早安提醒下雨路滑小心走，而另一邊，則是新北市議員白珮茹，也一早六點多就來站，發競選小物，也懇請支持，選戰倒數三天，人來人往，每天很多人搭火車上下班的汐止火車站成了兵家必爭之地，同一天就有三位候選人來站。

新北市議員周雅玲表示，遇到下雨本來是要站路口，倒數三天選擇在汐止火車站拜票，選戰倒數依舊精神滿滿，看到那麼多選民實質互動還有支持，真的覺得很暖心，從早上站路口到掃菜市場、沿街拜訪，希望四年的努力，能再獲得選民認同。

新北市議員白珮茹指出，選戰進入最後倒數，因為今天雨天，就選擇到汐止火車站來跟上班族問候，也希望這個星期六大家可以踴躍出席投票，你的一票就是力量，希望團結大家的力量，讓汐止的地方建設可以繼續向前推進。