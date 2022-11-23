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石門區鯨魚牆慘遭塗鴉 公所籲發揮公德心
石門區石門洞對面的擋土牆，石門區公所為了增添景觀、美化環境，設計規劃亮眼的鯨魚彩繪陶板牆相當吸睛，不過近來卻被塗鴉破壞，為此區公所籲發揮公德心，也趕緊請設計規劃廠商來商討復原辦法，希望能夠將鯨魚擋土牆恢復原貌。
石門區長林俊宏說，鯨魚擋土牆是城鄉風貌工程，目的就是希望能夠讓景區旁的擋土牆變得更美觀，因此在廠商的創意發想下，設計適合在海邊悠遊的鯨魚為主角，就在台2線旁，車來車往相當吸睛，近來被塗鴉破壞，廠商將要用特殊的清潔方式洗陶板，而目前修復工作進行中。
目前修復進度，原本的塗鴉線條已經被洗淨、消除，不過陶板因此有些色差，廠商還在修復中，未來要將色差減低，讓視覺上不會有突兀感，為此區公所也呼籲，公共的設施需要大家一起珍惜、愛護、發揮公德心，才能讓美麗的景觀更永續。
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