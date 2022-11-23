新北推廣客家文化四年有成 未來四年再興建五座哈客館
為持續保存及推廣客家文化，新北不斷打造客家文化聚點，除近年已成立5座新北哈客館，明年也預計建置新北哈客五股館，總計未來四年要新建五座新北哈客館，延伸新北客家文化觸角。另外，推廣客家文化上，也補助學校、客屬社團開辦客家文化研習，辦理客家義民爺文化祭等，要打造五寮客庄成為北北基第一庄。
新北市政府今召開市政會議，客家局以「就愛講客」為題進行專題報告，除提及近年來在客家事務上的推廣成果之外，也提到進行式及未來展望，其中頗為重要的是持續拓展客家文化聚點。
客家局長林素琴表示，目前在中和、淡水、新店、新莊及板橋區已成立5座新北哈客館，112年預計建置新北哈客五股館，提供在地市民朋友及客家鄉親，聚會、語言學習及文化交流的場所，同時兼具可與其他團體共同交流使用，追求共融共好。
林素琴指出，規畫未來四年內持續於新北都會地區再建置五座新北哈客館，延伸新北客家文化觸角，為新北市67萬2300位都會客家鄉親服務，讓新北客家文化永續傳承。
林素琴說明，不只文化聚點，其實各年齡層市民都是推廣「講客」的服務對象，在深耕客語教學方面，除補助學校、客屬社團開辦客家文化研習課程外，量身訂做客製化活動如客家學院、客語認證班、哈客hot到家行動式客語教學服務，讓民眾輕鬆學客語。
另外，也藉由客家義民爺文化祭獻藝環節，由幼兒園、國小及大專院校學生齊唱客家山歌組曲搭配舞蹈，透過歌曲學習客語及客家文化；以及補助大專校院學生參與音樂、舞蹈、戲劇、電影等相關推廣創作等客家文化活動。
林素琴提到，三峽沿山地區五寮里保留傳統的客庄型態，為形塑客家特色的街廓商圈，以打造北北基客家第一庄為目標，成立駐地團隊及工作站推動地方創生，並透過返鄉青年與青農共同合作，活化五寮客庄人文歷史及產業，讓客家文化落實於居民生活中。
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