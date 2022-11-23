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板橋僑中二街逢雨必淹 水利局機械抽排改善工程完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
排水改善工程抽水井施工中。圖／新北水利局提供
排水改善工程抽水井施工中。圖／新北水利局提供

新北市板橋區僑中二街102號周邊道路屬局部低漥區，每逢短時間強降雨易造成積淹水問題，不僅造成市民財產損失，也影響用路人行車安全，每每下雨都引發居民擔憂。新北水利局表示，接獲民眾反映後積極作改善工程，工區沿線面臨各式水、電、電信等管線，排除萬難施工，已於11月8日完工通水，居民未來不必再擔心有淹水情況。

水利局指出，僑中二街102號前道路地勢較低，當豪大雨發生時，周邊區域的雨水會快速匯集於該處，加上該區域排水系統路徑較長，且排水末端排入湳仔溝後，易受河道水位高漲影響，導致排水不順而發生積淹水的問題。

水利局說明，在幾經訪查後發現，居民只要一遇到下豪雨就感到憂心，擔心害怕家裡是不是又要淹水了，希望市府可以幫忙解決改善，水利局克服道路狹小、各種管線密布及交通繁忙問題，積極辦理板橋僑中二街淹水改善工程。

「新北市板橋區僑中二街排水改善工程」施作係利用既有1.5m管涵接入抽水井，並於抽水井內部設置4台沉水式抽水機，藉由新設沉水式抽水機及新埋設排水鋼管排水，經僑中一街及板城路後，最終排放至湳仔溝內，透過機械抽排方式加速僑中二街雨水排放，除可改善積淹水問題外，亦可於大雨前提供滯洪空間，提升僑中二街雨水系統耐受能力。

水利局表示，工程在8月1日開工，開工前邀集當地民意代表及里民，說明工程規畫及排水改善方式，獲得支持與認同，工程沿路遭遇台電、自來水、電信、有線電視等眾多管線障礙，積極協調下排除萬難，最終在11月8日完工通水，期望藉由機械抽排方式，有效發揮分流與系統耐受能力作用，以提升當地居民生活品質保護生命財產安全。

排水改善工程排水鋼管埋設施工中。圖／新北水利局提供
排水改善工程排水鋼管埋設施工中。圖／新北水利局提供
施工時發現台電、自來水、電信、有線電視等管線障礙，在水利局積極協調及板橋區公所協力下與一起與施工團隊排除萬難。圖／新北水利局提供
施工時發現台電、自來水、電信、有線電視等管線障礙，在水利局積極協調及板橋區公所協力下與一起與施工團隊排除萬難。圖／新北水利局提供
完工後抽水機試運轉排水。圖／新北水利局提供
完工後抽水機試運轉排水。圖／新北水利局提供
108年5月20日僑中二街102號周邊道路積水情形。圖／新北水利局提供
108年5月20日僑中二街102號周邊道路積水情形。圖／新北水利局提供
工程完工後大雨來不擔心會淹水。圖／新北水利局提供
工程完工後大雨來不擔心會淹水。圖／新北水利局提供

淹水 水利局

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