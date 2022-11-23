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蘆洲長安停車場將動工 2025年完工提供385個停車位

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
蘆洲長安停車場現在是廣場用地。圖／新北市城鄉局提供
蘆洲長安停車場現在是廣場用地。圖／新北市城鄉局提供

新北市蘆洲地區人口不斷成長，停車需求漸增，新北市城鄉局表示，在行動治理會議了解在地心聲，市長侯友宜指示，專案啟動立體停車場規劃設計及都市計畫個案變更作業，蘆洲長安停車場改建案昨天通過內政部都委會審議通過，將於2025年改建完成，將提供385個停車位，改善當地停車場空間不足問題。

城鄉局長黃國峰表示，蘆洲長安停車場現為廣場用地，面積約0.1979公頃，已依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定，興闢地下1層供立體機械式停車場使用，提供148席停車空間。

黃國峰表示，但長安停車場周邊是蘆洲較早發展地區，且鄰近蘆洲黃昏市場、忠義廟等，商業活動較為密集且活絡，經新北交通局再路邊、路外停車場現況調查及綜合性評估，周邊仍有停車空間需求。在行動治理會後，透過跨局處平台，專案啟動都市計畫個案變更作業及立體停車場基本規劃設計作業，未來將規劃改建為地上8層、地下1層之立體停車場，預計將提供總數385個停車位，滿足當地停車需求。

黃國峰指出，本案從6月9日啟動都市計畫變更作業，7月22日新北市都委會審議通過，並請中央協助加速排會審議，經昨日內政部都委員會審議通過，僅耗時半年即完成都變審議程序，後續將由市府交通局接續辦理規劃設計及興建工程等相關作業，預計2025年興建完成啟用。

停車場 都市計畫

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