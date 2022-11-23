新板特區選前之夜多場活動大爆炸 市府備大小改道方案

選前之夜逼近，新北市長選戰造勢因雙方場地過近，再加上當天是周五晚，還適逢歡樂耶誕城光雕秀，預估新板地區將湧入逾8萬人，引發居民憂心安全及交通問題。新北交通局長鍾鳴時表示，當天都規畫好汽車及公車改道路線，同時也預估人潮可能溢出時的大範圍改道路線，籲民眾及早改道，避免壅塞。

選前之夜成重大關注焦點，國民黨籍現任新北市長侯友宜選在板橋第一運動場前廣場辦理，林佳龍則是在相距不到300公尺的新府路和區運路口，兩地路程不到一分鐘，另外附近還有耶誕城光雕秀，因都位於「市中心的中心」，交通問題成隱憂。交通局強調，將啟動交通戰情室監控車流，周邊主要道路亦將彈性實施交通管制，籲請用路人提早改道。

鍾鳴時指出，因應周五晚間上下班尖峰及三處大型活動，新板地區交通影響範圍較大，其中新府路（中山路至區運路間）自明日晚上7時起至26日凌晨3時採雙向封閉，屆時公車將配合改道。

另外，為確保板橋民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線交通順暢，警察局將加強取締違停車輛，提高重點違規路段巡邏頻率，交通局交控中心並將視活動周邊主要道路範圍車流量機動調整路口號誌秒數，以維持人車通行安全。

鍾鳴時提醒，公車也將隨之改道，原行駛新府路的公車307、577和651路線，管制期間將改駛中山路，受影響公車站位為深丘里站，若三處活動人潮溢出時，與將機動調整所有公車改駛文化路進出板橋公車站，屆時影響站位有深丘里站、民權路口站、新北市政府站等，請民眾提前由區運路或至板橋公車站搭乘。

鍾鳴時補充，市府除原有的交管範圍外，也都備有預期人潮溢出改道方案，若新府路、區運路等路受阻時，會發布通知並指引無計畫進新版特區的民眾走較大範圍改道，從文化路一段、民生路、民族路等道路避開。