巨星耶誕演唱會公布名單 12月10、11日嗨翻市民廣場

2022新北歡樂耶誕城在11月11日開城，今年最矚目活動「巨星耶誕演唱會」將在12月10、11日開唱。新北市觀旅局表示，演唱會2天共20組巨星輪番上陣，從晚上6點至10點於市民廣場HIGH翻新北。

今天記者會中，已連續10年參與「巨星耶誕演唱會」演出的Bii畢書盡，今天以神秘嘉賓身份，與第8年接下演唱會主持棒的主持人黃子佼一起現身，畢書盡表示，演唱會時將會唱新歌「Light Up The Future」，希望能夠帶給大家不顧一切往前衝的動力，一起越來越好。

新北市副市長陳純敬表示，新北歡樂耶誕城已邁入第12年，成為亞洲必朝聖的冬季盛事，巨星耶誕演唱會更是每一年最受矚目的音樂盛會，歡迎大家來到新北歡樂耶誕城和家人朋友分享濃厚耶誕風情，在冰雪世界中感受巨星們的超強熱力。

觀旅局表示，12月10日的壓軸為「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車；12月11日由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，以及四度金曲破紀錄榮獲歌后寶座，擁有穿透力美聲的「金曲創作天后」蔡健雅壓軸，連續兩天的超豪華雙壓軸組合，眾多實力派歌手讓演唱會絕無冷場。

另外還有「超人氣潮流男團」Ozone，將首次登上「巨星耶誕演唱會」舞台，其他超人氣歌手包含小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，集結搖滾、抒情、饒舌、唱跳等多元風格，華麗陣容絕對不能錯過，新成軍的「機智男孩 IT BOYZ」，也將在舞台上帶來精彩的唱跳演出。