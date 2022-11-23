聽新聞
test
0:00 / 0:00
邁向2050淨零目標 新北獲A級城市肯定
為邁向2050淨零城市，新北市推動減緩及調適等各項氣候行動，於全世界1002個參與碳揭露城市中獲「2022 CDP國際城市碳揭露評鑑」為最高評等A級；另新北的節能E好宅及節能E管家，以「零碳社區 住新北好市、選新北好厝」計畫獲行政院第5屆政府服務獎。
國際碳揭露計畫CDP為獨立的國際非營利組織，鼓勵各單位揭露、評估與管理環境風險及機會，其於近日公布2022年城市對抗氣候變遷評鑑結果，全球共1002個城市參與，122座城市獲得A級評等，亞洲地區包含新北市、東京、首爾等共14座城市獲A級，減緩和調適措施效能優於非A級城市3倍。
另外，新北市環保局將節能E好宅及節能E管家整合為創意政策零碳社區 住新北好市、選新北好厝，以具體措施推動既有建築物邁向近零具可達成性，從133個機關中脫穎而出，獲行政院第5屆政府服務獎數位創新加值獎項的佳績。
環保局長程大維表示，新北市成立氣候變遷及能源對策執行委員會，在氣候行動上公開揭露氣候行動成果資料，今年8月發布2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，提出清楚的淨零排放目標與路徑，將相關規定納入《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，以促使產業落實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言