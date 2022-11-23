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邁向2050淨零目標 新北獲A級城市肯定

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜出席零碳城市氣候行動國際論壇。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜出席零碳城市氣候行動國際論壇。圖／新北市環保局提供

為邁向2050淨零城市，新北市推動減緩及調適等各項氣候行動，於全世界1002個參與碳揭露城市中獲「2022 CDP國際城市碳揭露評鑑」為最高評等A級；另新北的節能E好宅及節能E管家，以「零碳社區 住新北好市、選新北好厝」計畫獲行政院第5屆政府服務獎。

國際碳揭露計畫CDP為獨立的國際非營利組織，鼓勵各單位揭露、評估與管理環境風險及機會，其於近日公布2022年城市對抗氣候變遷評鑑結果，全球共1002個城市參與，122座城市獲得A級評等，亞洲地區包含新北市、東京、首爾等共14座城市獲A級，減緩和調適措施效能優於非A級城市3倍。

另外，新北市環保局將節能E好宅及節能E管家整合為創意政策零碳社區 住新北好市、選新北好厝，以具體措施推動既有建築物邁向近零具可達成性，從133個機關中脫穎而出，獲行政院第5屆政府服務獎數位創新加值獎項的佳績。

環保局長程大維表示，新北市成立氣候變遷及能源對策執行委員會，在氣候行動上公開揭露氣候行動成果資料，今年8月發布2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，提出清楚的淨零排放目標與路徑，將相關規定納入《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，以促使產業落實。

新北氣候行動國際交流座談。圖／新北市環保局提供
新北氣候行動國際交流座談。圖／新北市環保局提供

氣候變遷 行政院

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