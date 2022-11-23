苗博雅林亮君吳崢聯合催票 訪渭水驛站找回新政治源頭

選戰倒數不到72小時，各候選人拚催票，爭取連任的無黨籍北市議員候選人林亮君、社民黨議員候選人苗博雅、及無黨籍議員候選人吳崢今天上午不掃街，而是拜會大稻埕「渭水驛站」，由蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根（蔣渭水孫）及副執行長蔣理容（蔣渭川孫女，蔣渭水姪孫）接待，交流探討台北市文資保存政策，及對當代新政治的努力與期待。

由於當年蔣渭水創立台灣民眾黨，不過台北市長柯文哲創立政黨也取名台灣民眾黨，引發相關質疑，對於這次拜會渭水驛站，是否意味要找回正統？苗博雅表示，蔣渭水是台灣一百年前重要政治人物，年輕人對新政治的追求，從太陽花以來走得相當崎嶇，甚至有人將蔣渭水留下的符號竊為己有，變成一人一黨專利，這是很奇怪現象，今天的拜會，就是重新找回新政治源頭。

吳崢表示，這次是希望重新提起莫忘初衷，他們三人參政共同起點就是太陽花，但最近有人和兩岸一家親的柯文哲同台，這就是大家在政治上後來有不同選擇，蔣渭水就是代表新政治的精神，對他來說，希望透過這次的交流，檢視台灣民主精神。

吳崢也坦言，因為今年選情冷，對新人的他來說，肯定更加艱困，尤其他參選的松山信義區少一席，最後關鍵倒數各候選人撒資源、找大咖加持，但他沒有這樣得條件，希望用理念打選戰。訴求和人民站在一起，背後沒有政黨的利益考量，也沒有政治利益動機，就是為了幫人民發聲。

林亮君表示，最近的選舉活動多是競選廣告及宣傳車，不過人民還是關心政策議題，渭水驛站對台灣未來民主發展有相當大影響，還有文化層面需要保存，至於如何催出選票，服務過許多選服案件，現在很多人喊搶救，堅定支持出來投票，選舉不是要救哪一個人，是希望民主過程讓認真做事的人受到肯定。