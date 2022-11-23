新北不怕選前之夜場地衝突 最怕兩派人在這處短兵相接
選戰最後倒數，藍綠新北市長候選人都將在板橋火車站附近體育館舉辦，引發民眾憂心安全及交通問題。新北代理市長陳純敬表示，較不擔心會場中過於接近引發衝突，反倒擔心活動結束後，民眾拿著旗幟往捷運站等大眾運輸前往時相聚，較可能引發衝突。
選前之夜成重大關注焦點，國民黨籍現任新北市長侯友宜選在板橋第一運動場前廣場辦理，林佳龍則是在相距不到300公尺的新府路和區運路口，兩地路程不到一分鐘。日前有住戶出面表達擔憂，群眾如此相近，恐引發衝突，並造成公共安全及交通問題。
陳純敬今上午主持市政會議時表示，選舉馬上就要到來，大家下班時間可以參加相關活動，不過這段期間在行政工作上還是要加強注意，目前情況應該不擔心當天兩會場過於接近而引發衝突，現場也會有警力在必要時維持秩序，但最怕活動結束後，民眾拿著旗幟往捷運、火車及公車等各類大眾交通運輸車站時，兩派支持者相聚，較可能引發衝突，這方面也會請相關人員加強注意。
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