快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

新北不怕選前之夜場地衝突 最怕兩派人在這處短兵相接

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府今上午召開市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市政府今上午召開市政會議。記者李成蔭／攝影

選戰最後倒數，藍綠新北市長候選人都將在板橋火車站附近體育館舉辦，引發民眾憂心安全及交通問題。新北代理市長陳純敬表示，較不擔心會場中過於接近引發衝突，反倒擔心活動結束後，民眾拿著旗幟往捷運站等大眾運輸前往時相聚，較可能引發衝突。

選前之夜成重大關注焦點，國民黨籍現任新北市長侯友宜選在板橋第一運動場前廣場辦理，林佳龍則是在相距不到300公尺的新府路和區運路口，兩地路程不到一分鐘。日前有住戶出面表達擔憂，群眾如此相近，恐引發衝突，並造成公共安全及交通問題。

陳純敬今上午主持市政會議時表示，選舉馬上就要到來，大家下班時間可以參加相關活動，不過這段期間在行政工作上還是要加強注意，目前情況應該不擔心當天兩會場過於接近而引發衝突，現場也會有警力在必要時維持秩序，但最怕活動結束後，民眾拿著旗幟往捷運、火車及公車等各類大眾交通運輸車站時，兩派支持者相聚，較可能引發衝突，這方面也會請相關人員加強注意。

新北代理市長陳純敬。記者李成蔭／攝影
新北代理市長陳純敬。記者李成蔭／攝影
國民黨日前也在板橋第一運動場前廣場舉辦造勢活動，選前之夜也將在同樣場地。圖／讀者提供
國民黨日前也在板橋第一運動場前廣場舉辦造勢活動，選前之夜也將在同樣場地。圖／讀者提供

新北市長 捷運 侯友宜

延伸閱讀

嘉市選前之夜藍、綠預計各擁千人 兩陣營規畫曝光

選前之夜拚場 沈慧虹、林耕仁辦大遊行 高虹安造勢晚會

遭批新北沒重大建設 侯友宜反擊 暗酸林佳龍

細數新北各區建設 呂家愷、葉元之要求林佳龍道歉

相關新聞

新莊榮富段海砂屋 改自力都更

新北市新莊榮富段都更案有135戶、近500人居住，因海砂屋陸續出問題，導致部分住宅完好，部分卻已不堪居住，導致整合困難，...

新北不怕選前之夜場地衝突 最怕兩派人在這處短兵相接

選戰最後倒數，藍綠新北市長候選人都將在板橋火車站附近體育館舉辦，引發民眾憂心安全及交通問題。新北代理市長陳純敬表示，較不...

新北YouBike2.0 再增13站

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有669站的YouBike1.0站點旁皆完成2.0柱位布...

土城50年住宅每遇暴雨必淹 議員邀專家會勘發現這問題

新北市土城市員林街與中央路口附近多為50年老舊住宅，時常颱風、強豪雨過境而淹水。議員林金結說，經由專家分析後，發現是沒有...

S20音樂祭調解 北市府：業者拒全額退費未獲接受

台北市法務局表示，今天舉辦第1場「S2O Taiwan潑水音樂祭」消費爭議調解案，出席消費者無法接受業者提出的和解方案，...

新北市升級YouBike2.0 今天再啟用13站

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有669站的YouBike1.0站點旁皆完成2.0柱位佈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。