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土城50年住宅每遇暴雨必淹 議員邀專家會勘發現這問題
新北市土城市員林街與中央路口附近多為50年老舊住宅，時常颱風、強豪雨過境而淹水。議員林金結說，經由專家分析後，發現是沒有做分流系統工程，與市府會勘協調後，將暴雨水量導引到新邊溝，解決當地長年水患之苦。
位於新北市土城區員林街與中央路附近的50年老舊住宅，只要有強降雨就會淹水，老奶奶坐在家裡望屋興嘆。
新北市議員林金結服務處說，林金結與員林里長蔡黃地找來專家分析後發現，若沒有做分流系統的工程，將難解淹水之苦，因為舊社區幾十年之前所規劃的邊溝，已經不堪容受50年後的氣候變遷即時性暴雨。
林金結等人與市府會勘後決定，藉著周邊新大樓的興建，利用新住宅較大又深的邊溝，把舊社區的地面水、暴雨水量導引到新邊溝，讓地面水瞬間的分流，才能一起降低新舊住宅區淹水的情形。
林金結指出，經里長反應後，馬上協調市府、建商施作分流的系統工程，且持續2年的追蹤後效，並經中度颱風軒嵐諾及幾次午後強降雨的瞬間暴雨檢驗，員林街與中央路原本會淹水的地方，不再飽受淹水之苦。
林金結也提及，前幾年三峽區的山區有橋斷了，導致民眾的交通受阻，安坑里長李秋維也同樣位民眾奔走，自己也積極協助，並將配合款指定用途，協助局處整合盡力滿足市民需求。
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