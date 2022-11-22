S20音樂祭調解 北市府：業者拒全額退費未獲接受

台北市法務局表示，今天舉辦第1場「S2O Taiwan潑水音樂祭」消費爭議調解案，出席消費者無法接受業者提出的和解方案，業者拒絕全額退費，將移送主管機關審酌是否違反消保法等規定。

據消費者在調解會議會後表示，業者今天所提和解方案，一張票只願意退款新台幣390元，與消費者和消保官要求全額退費仍有差距，多數消費者都無法接受。

斯邦奈公司8月27日、8月28日主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，不過活動照常舉行，引發消費者批評。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，針對斯邦奈公司主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動爭議案，受理近400名消費者申請調解，分梯次辦理，今天召開首場調解會議，共30名消費者及活動負責人和律師到場。

法務局表示，針對業者提出和解方案，全部消費者無法接受，業者未積極妥善處理消費者退款訴求，呼籲消費者儘速向刷卡銀行申請爭議款，現金購票的民眾，可向法院聲請核發支付命令。

法務局指出，今天首場調解會議，斯邦奈公司僅針對活動當日確診者及活動舉辦前10天已申請退票者，共270人完成退款，其餘未使用票券的消費者則不會全額退費。

依「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，主要表演人員或節目內容在預定表演前若發生變動，消費者在演出前可要求全額退費，若未依規定通知或公告，表演結束後，消費者仍可要求全額退費。

法務局表示，業者未依規定完整正確公告變動內容及退費方式，表演結束後，消費者可持未使用票券，要求全額退費，且不得收手續費。

法務局指出，業者堅持拒絕依規定全額退費，將移送主管機關文化部或地方主管機關審酌是否違反消費者保護法等規定。