新北市升級YouBike2.0 今天再啟用13站

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有669站的YouBike1.0站點旁皆完成2.0柱位佈設，去年超標達成720站YouBike2.0系統，今年目標300站，已累計啟用252站，全市2.0站點已達972站，持續朝2025年1500站目標奮力向前，且光今天就直接啟用了13站。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北市YouBike2.0系統今天一口氣啟用了13站，站點分布於板橋區中山路二段416 巷38弄口、中和區中山橋安街口和建六中正路口、土城區青雲路434巷口、汐止區中興工建路口、淡水區衛教公園和新市一路一段256 巷口、新莊區捷運輔大站、福祿一號公園和潭底溝休憩廣場、泰山區明志貴鳳街口、三峽區光明路69 巷口、鶯歌區國中高職東街口等。

吳政諺表示，新北公共自行車YouBike1.0+2.0雙系統服務自去年10月20日開通以來，YouBike2.0單日使用人次最高達3.6萬，佔全日使用量約45%。

吳政彥說，自今年起，交通局針對民眾租賃狀況，逐步進行「全市站點加密」，建構更緊密的YouBike2.0系統，加上今天開通的13站，全市YouBike2.0己累計達972站；交通局加倍用心持續擴站，以提供民眾最完善的公共運輸第一哩路與最後一哩路的服務。