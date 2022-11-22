快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市升級YouBike2.0 今天再啟用13站

聯合報／ 記者張睿廷李定宇／新北即時報導
新北市交通局YouBike2.0系統今年目標300站，已累計啟用252站，全市2.0站點已達972站，持續朝2025年1500站目標奮力向前，且光今天就直接啟用了13站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局YouBike2.0系統今年目標300站，已累計啟用252站，全市2.0站點已達972站，持續朝2025年1500站目標奮力向前，且光今天就直接啟用了13站。圖／新北市交通局提供

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有669站的YouBike1.0站點旁皆完成2.0柱位佈設，去年超標達成720站YouBike2.0系統，今年目標300站，已累計啟用252站，全市2.0站點已達972站，持續朝2025年1500站目標奮力向前，且光今天就直接啟用了13站。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北市YouBike2.0系統今天一口氣啟用了13站，站點分布於板橋區中山路二段416 巷38弄口、中和區中山橋安街口和建六中正路口、土城區青雲路434巷口、汐止區中興工建路口、淡水區衛教公園和新市一路一段256 巷口、新莊區捷運輔大站、福祿一號公園和潭底溝休憩廣場、泰山區明志貴鳳街口、三峽區光明路69 巷口、鶯歌區國中高職東街口等。

吳政諺表示，新北公共自行車YouBike1.0+2.0雙系統服務自去年10月20日開通以來，YouBike2.0單日使用人次最高達3.6萬，佔全日使用量約45%。

吳政彥說，自今年起，交通局針對民眾租賃狀況，逐步進行「全市站點加密」，建構更緊密的YouBike2.0系統，加上今天開通的13站，全市YouBike2.0己累計達972站；交通局加倍用心持續擴站，以提供民眾最完善的公共運輸第一哩路與最後一哩路的服務。

YouBike 自行車 新北

延伸閱讀

馬英九與林金結掃街 猛攻新北北大特區票源

板橋里長侯選人檢舉對手辦義診賄選 涉賄候選人10萬交保

民調封關LINE群組仍傳民調排名 選委會：恐違法請民眾檢舉

海砂分布不均難整合意願 新莊榮富段改自力都更

相關新聞

新北市升級YouBike2.0 今天再啟用13站

新北市公共自行車啟動YouBike1.0+2.0雙系統服務，除既有669站的YouBike1.0站點旁皆完成2.0柱位佈...

海砂分布不均難整合意願 新莊榮富段改自力都更

位於新北市新莊區的榮富段都更案因海砂分布不均，整合過程中不順，原建商不願協助都更，部分住戶尋求市府協助，希望能順利都更。...

公園公廁不再惡臭難聞 新北共88處完成汙水接管

民眾以往帶著孩童到公園上廁所時，最令人詬病、無法忍受的是廁所傳來陣陣難以入鼻的臭味，引發民怨。新北市政府水利局表示，為解...

台南培訓新住民通譯溝通效果佳 歡迎更多人加入行列

為了照顧新住民的優生保健，台南市衛生局培訓79名來自東南亞各國的生育保健通譯員，不僅在懷孕後給予相關的協助，疫情期間也協...

馬英九赴深藍新店陪新人黃心華掃市場 盼保藍營第三席

選戰倒數，新北大新店選區因前議員金中玉入獄，讓選情出現變數，泛藍競爭更加激烈。前總統馬英九今陪同黨籍議員候選人黃心華掃市...

預防狂犬病 台大實習生兩年施打1600隻犬貓

為預防狂犬病在台灣蔓延，台大實習獸醫系學生日前協助新北市動保處狂犬病疫苗施打，學生能更了解公務獸醫師工作內容，做為未來就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。