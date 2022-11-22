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國際同濟會守護環境 千人集合金山淨山健行

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
國際同濟會守護環境愛地球，近千人健行活動，沿路會員們更將撿拾垃圾，讓獅頭山環境更整潔。 圖／紅樹林有線電視提供
國際同濟會守護環境愛地球，近千人健行活動，沿路會員們更將撿拾垃圾，讓獅頭山環境更整潔。 圖／紅樹林有線電視提供

國際同濟會台灣總會北一區守護環境愛地球，特別集合同濟會各分會會員在金山青年活動中心，近千人集合先升起了會旗，一整排的會旗飄揚相當壯觀，並且升完旗幟後，會員們往金山的獅頭山公園進行健行活動，沿路會員們更將撿拾垃圾，讓獅頭山環境更整潔。

國際同濟會台灣總會北一區主席蔡淑妙說，感謝38個分會，近千位的會員與家眷一同來參與手牽手、心連心、淨山健行活動，以精誠團結，齊心努力、眾志成城為主題，來到金山維護環境整潔，並且也透過假日的休閒，讓會員與家人一同放鬆身心，感受金山依山傍海的美麗景觀。

同濟會員平日裡忙於公務的而疏於運動，這次來到金山的活動，透過淨山健行，剛好也能夠好好的休閒、放鬆，更於健行活動之前邀請專業的教練帶暖身操，讓會員活絡身心，並且為了維持秩序，由在地的六股里志工協助交通指揮與引導，讓這一場淨山健行能夠活動順利、安全的進行。

金山 青年

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