實物銀行愛心滿滿 觀天下有線捐款助弱勢家庭
區公所實物銀行長年來擔任愛心物資募集平台的角色，每個月發送柴米油鹽等生活必需品給需要的民眾，觀天下有線電視公司今(22)日也捐助貢寮、雙溪實物銀行各兩萬元，希望讓實物銀行幫助更多弱勢家庭。
在新北市的實物銀行裡，有民生用品，吃的，用的等等各式物資，品項高達上百樣，透過實物銀行愛心平台，每個月都會媒合低收，中低收，或是獨居長者，進行家戶訪視並補給物資，對此，觀天下有線電視公司也分別到貢寮還有雙溪區公所，進行實物銀行的愛心捐贈。
貢寮區長鍾耀磊說，貢寮區實物銀行每年大約投注約十萬元的金額來購買物資，感謝長期以來各界的愛心善款，此次更感謝觀天下有線電視也特地到場捐助現金，讓實物銀行挹注更多資源，能夠去幫助到更多需要的家庭。
雙溪區長藍瑞珉也說，觀天下有線電視公司除了是地方企業，也善盡企業的社會責任，對於偏鄉地區也是投入許多愛心，讓不少弱勢家庭也因此受惠。
觀天下有線電視公司經理陳文龍說，今天到貢寮和雙溪區公所的實物銀行，有各項民生物資，是一個愛心平台提供轄區內的弱勢家庭可以獲得幫助，希望盡一點棉薄之力，可以幫助到更多弱勢家庭。
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