海砂分布不均難整合意願 新莊榮富段改自力都更

位於新北市新莊區的榮富段都更案因海砂分布不均，整合過程中不順，原建商不願協助都更，部分住戶尋求市府協助，希望能順利都更。新北市都更處表示，該案最後改為自立都更，但也考驗社區住戶要有更高向心力，新北市都更推動辦公室也在過程中提供諮詢管道及重建方案，持續協助住戶都更。

新莊榮富段都更案位於榮富國小對面，基地面積3485平方公尺，更新前有135戶，更新後預定興建地上27層、地下6層建物，計有323戶。

都更處指出，由於該社區海砂分布不均，導致原建商整合上遭遇困境，而不願續行辦理，部分住戶尋求市府協助，表示希望能以原申請時法令適用條件續行辦理重建，市府透過都更推動辦公室前進社區，協助與原建商溝通，輔導社區改以自力都更方式。

都更處說明，海砂屋最困難的部分是分布不平均，導致部分住戶自認屋況良好而參與都更意願低，新北市都更推動辦公室在輔導過程，也會不斷說明海砂會逐漸讓鋼筋鏽蝕，所造成的安全問題會對全棟建物結構均有影響，逐步讓住戶接受都更的必要性。

本案採自力都更方式，未來由住戶自行出資，而其更新效益也歸於住戶，但此種方式需社區有更高向心力，才能持續向前推動。榮富段預定於2023年中申請權利變換計畫，市府在過程中也會協助住戶加速辦理重建作業。

另外，近期類似的開工案是位於新莊區忠孝段及立言段海砂屋都更案件，位於新泰國小南側、公園一路以西所圍成街廓內，面積約3300平方公尺，更新前91戶，更新後174戶。