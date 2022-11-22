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海砂分布不均難整合意願 新莊榮富段改自力都更

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊榮富段完工模擬圖。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段完工模擬圖。圖／新北市都更處提供

位於新北市新莊區的榮富段都更案因海砂分布不均，整合過程中不順，原建商不願協助都更，部分住戶尋求市府協助，希望能順利都更。新北市都更處表示，該案最後改為自立都更，但也考驗社區住戶要有更高向心力，新北市都更推動辦公室也在過程中提供諮詢管道及重建方案，持續協助住戶都更。

新莊榮富段都更案位於榮富國小對面，基地面積3485平方公尺，更新前有135戶，更新後預定興建地上27層、地下6層建物，計有323戶。

都更處指出，由於該社區海砂分布不均，導致原建商整合上遭遇困境，而不願續行辦理，部分住戶尋求市府協助，表示希望能以原申請時法令適用條件續行辦理重建，市府透過都更推動辦公室前進社區，協助與原建商溝通，輔導社區改以自力都更方式。

都更處說明，海砂屋最困難的部分是分布不平均，導致部分住戶自認屋況良好而參與都更意願低，新北市都更推動辦公室在輔導過程，也會不斷說明海砂會逐漸讓鋼筋鏽蝕，所造成的安全問題會對全棟建物結構均有影響，逐步讓住戶接受都更的必要性。

本案採自力都更方式，未來由住戶自行出資，而其更新效益也歸於住戶，但此種方式需社區有更高向心力，才能持續向前推動。榮富段預定於2023年中申請權利變換計畫，市府在過程中也會協助住戶加速辦理重建作業。

另外，近期類似的開工案是位於新莊區忠孝段及立言段海砂屋都更案件，位於新泰國小南側、公園一路以西所圍成街廓內，面積約3300平方公尺，更新前91戶，更新後174戶。

都更處長張壽文表示，推動自主更新是相對辛苦且過程需要花費較多時間，因此市府提供費用補助、都更推動師等相關資源來協助民眾辦理自力更新。另外，為加速海砂屋都更案審議過程，也提供免費鑑定、專業技術協助、多元都更重建等機制，也推出防災都更2.0，只要只要整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建。

新莊榮富段社區現況照。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段社區現況照。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段因為海砂分布不均，部分外牆已經開始剝落，甚至建築物內部鋼筋裸露。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段因為海砂分布不均，部分外牆已經開始剝落，甚至建築物內部鋼筋裸露。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段因為海砂分布不均，部分外牆已經開始剝落，甚至建築物內部鋼筋裸露。圖／新北市都更處提供
新莊榮富段因為海砂分布不均，部分外牆已經開始剝落，甚至建築物內部鋼筋裸露。圖／新北市都更處提供

都更 海砂屋

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