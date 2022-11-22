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公園公廁不再惡臭難聞 新北共88處完成汙水接管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重自然公園汙水接管完成，完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，亦可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅。圖／新北水利局提供
三重自然公園汙水接管完成，完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，亦可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅。圖／新北水利局提供

民眾以往帶著孩童到公園上廁所時，最令人詬病、無法忍受的是廁所傳來陣陣難以入鼻的臭味，引發民怨。新北市政府水利局表示，為解決問題，近年針對高頻率使用的公園公廁辦汙水接管，全市可接管公園公廁共88處，現已全數完成，民眾可不再擔心上公園廁所有惡臭。

除了大力推動後巷汙水接管外，近年也針對民眾使用頻率較高的公園公共廁所著手辦理汙水接管。全市汙水管線已到達可接管之公園公廁共計88處，已全數接管完成，其餘新建廁所如管線到達則可進行納管作業，讓爸媽帶著小孩或是大小朋友到公園活動需要上廁所時，也能感受不再有臭味及髒亂，不再那麼害怕去上公園的廁所。

水利局表示，在汙水下水道建設經費有限下，為優先改善市民生活環境，全數投入住戶汙水接管，截至10月底，新北用戶接管普及率已大幅成長至71.53%，接管近117萬戶已是全國最高。

水利局指出，除住家汙水接管外，公園公廁化糞池大多位於開放空間，長久下來容易臭味逸散，造成民眾觀感不佳，因此現在也投入建設，目前也完成全市，88處公園公廁接管。

水利局說明，完成接管的公園公廁不僅沒有臭味，亦可減少登革熱等病媒蚊傳染病威脅，免除管理單位定期抽水肥困擾和花費，更可活化既有空間，提供市民更寬廣較佳的遊憩環境。

常去板橋福德公園蹓孩童的陳姓民眾表示，以前每次要帶小孩去廁所洗手時，小孩都吵著寧可回家再洗，就是因為廁所環境的化糞池味道太濃厚，不敢靠近，現在沒有了化糞池，味道整個都不見了，小孩也願意使用廁所，不用再趕著跑回家了。

板橋福德公園汙水接管完成，上廁所時也能感受不再有臭味及髒亂。圖／新北水利局提供
板橋福德公園汙水接管完成，上廁所時也能感受不再有臭味及髒亂。圖／新北水利局提供

公廁 水利局

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