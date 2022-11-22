台南培訓新住民通譯溝通效果佳 歡迎更多人加入行列

為了照顧新住民的優生保健，台南市衛生局培訓79名來自東南亞各國的生育保健通譯員，不僅在懷孕後給予相關的協助，疫情期間也協助新住民的居家關懷，效果相當不錯，也歡迎更多的新住民加入通譯員的行列。

台南市衛生局表示，根據內政部資料顯示，台南市的新住民移居人口數逐年成長，統計至9月約有3萬6000人，為提供新住民公共衛生照護服務，衛生局每年都會培訓新住民生育保健通譯員，並媒合至各區衛生所擔任公共衛生護理人員與新住民之間的溝通橋梁，協助新住民衛生保健服務，如健兒門診及預防注射、新住民家庭訪視、心理諮商諮詢等。

衛生局截至111年共培訓79位生育保健通譯員，包含越南、印尼、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞及菲律賓等原國籍，已在各區衛生所提供5224小時服務，歡迎新住民加入通譯員的行列，招募條件為與國人辦妥結婚登記及已入境停留、居留或定居並具有中越∕中印/中泰/中柬等雙語基本聽、說、讀、寫能力者之新住民，報名詳細資訊請洽衛生局林先生(06-6357716轉271)或本市各區衛生所。

為落實新住民的防疫政策，衛生局聘請新住民通譯員協助確診個案的疫情調查及居家關懷服務，並成立新住民關懷小組，協助向確診個案說明居家隔離及自主健康管理注意事項，並已完成1280人次服務。

衛生局表示，新住民通譯員受訓合格後，除協助各區衛生所推行新住民政策以外，更可提升通譯員自身的生育保健知識、心理健康促進與疾病防治等健康認知，將此知識傳達給更多的新住民，成為公共衛生的多元文化推手。

台南市新住民服務資訊可查詢衛生局網頁新住民專區(網址：https://reurl.cc/NAz8Op )及台南市新住民照顧與輔導專屬網站(網址：https://reurl.cc/zMQ9p6 )；另外也可利用內政部移民署網站-最新消息(https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/ )查詢。