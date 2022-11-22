快訊

新竹爆警匪追逐！歹徒車輛失控衝撞住宅 居民驚：槍聲不斷

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南培訓新住民通譯溝通效果佳 歡迎更多人加入行列

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國內的外籍新住民不少，政府特別培訓通譯員協助各項生活必需。圖／內政部移民署
國內的外籍新住民不少，政府特別培訓通譯員協助各項生活必需。圖／內政部移民署

為了照顧新住民的優生保健，台南衛生局培訓79名來自東南亞各國的生育保健通譯員，不僅在懷孕後給予相關的協助，疫情期間也協助新住民的居家關懷，效果相當不錯，也歡迎更多的新住民加入通譯員的行列。

台南市衛生局表示，根據內政部資料顯示，台南市的新住民移居人口數逐年成長，統計至9月約有3萬6000人，為提供新住民公共衛生照護服務，衛生局每年都會培訓新住民生育保健通譯員，並媒合至各區衛生所擔任公共衛生護理人員與新住民之間的溝通橋梁，協助新住民衛生保健服務，如健兒門診及預防注射、新住民家庭訪視、心理諮商諮詢等。

衛生局截至111年共培訓79位生育保健通譯員，包含越南、印尼、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞及菲律賓等原國籍，已在各區衛生所提供5224小時服務，歡迎新住民加入通譯員的行列，招募條件為與國人辦妥結婚登記及已入境停留、居留或定居並具有中越∕中印/中泰/中柬等雙語基本聽、說、讀、寫能力者之新住民，報名詳細資訊請洽衛生局林先生(06-6357716轉271)或本市各區衛生所。

為落實新住民的防疫政策，衛生局聘請新住民通譯員協助確診個案的疫情調查及居家關懷服務，並成立新住民關懷小組，協助向確診個案說明居家隔離及自主健康管理注意事項，並已完成1280人次服務。

衛生局表示，新住民通譯員受訓合格後，除協助各區衛生所推行新住民政策以外，更可提升通譯員自身的生育保健知識、心理健康促進與疾病防治等健康認知，將此知識傳達給更多的新住民，成為公共衛生的多元文化推手。

台南市新住民服務資訊可查詢衛生局網頁新住民專區(網址：https://reurl.cc/NAz8Op )及台南市新住民照顧與輔導專屬網站(網址：https://reurl.cc/zMQ9p6 )；另外也可利用內政部移民署網站-最新消息(https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/ )查詢。

衛生局 新住民 台南

延伸閱讀

苗議員候選人宴新住民餐會涉賄選 檢方偵結提起公訴

新竹縣婦幼館將增建 預計後年完工提供早療、公托

國際移民節嘉年華異文化發光 新二代展才藝帶市民環遊世界

國際移民節嘉年華20日登場 邀市民環遊世界

相關新聞

校廚營教學 157校午餐更美味

新北約54%、157所國中小由自立廚房供應營養午餐，有營養卻未必美味。教育局辦校廚教學營，邀請優良廚師示範特色料理，希望...

公園公廁不再惡臭難聞 新北共88處完成汙水接管

民眾以往帶著孩童到公園上廁所時，最令人詬病、無法忍受的是廁所傳來陣陣難以入鼻的臭味，引發民怨。新北市政府水利局表示，為解...

台南培訓新住民通譯溝通效果佳 歡迎更多人加入行列

為了照顧新住民的優生保健，台南市衛生局培訓79名來自東南亞各國的生育保健通譯員，不僅在懷孕後給予相關的協助，疫情期間也協...

馬英九赴深藍新店陪新人黃心華掃市場 盼保藍營第三席

選戰倒數，新北大新店選區因前議員金中玉入獄，讓選情出現變數，泛藍競爭更加激烈。前總統馬英九今陪同黨籍議員候選人黃心華掃市...

預防狂犬病 台大實習生兩年施打1600隻犬貓

為預防狂犬病在台灣蔓延，台大實習獸醫系學生日前協助新北市動保處狂犬病疫苗施打，學生能更了解公務獸醫師工作內容，做為未來就...

北市議員候選人楊植斗選前街講摔傷腦 今辦公室戀情修成正果

台北市議員候選人楊植斗，10 月底在街頭演時，不慎從「肥皂箱」上跌落，頭部著地重摔腦部，期間都是辦公室同事、羅智強選服主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。