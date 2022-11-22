馬英九赴深藍新店陪新人黃心華掃市場 盼保藍營第三席

選戰倒數，新北大新店選區因前議員金中玉入獄，讓選情出現變數，泛藍競爭更加激烈。前總統馬英九今陪同黨籍議員候選人黃心華掃市場拜票，沿途受到民眾熱烈歡迎、聚眾拍照，盼支持者一定要出門投票，在競爭環境下，保住國民黨最關鍵的第三席。

今上午馬英九陪同黃心華赴新店區建國市場拜票，從國豐里辦公室出發，沿建國路、中正路掃街拜票，至中正路284巷結束，並由建國市場攤商自治會長及在地里長主持，士氣高昂，一路上不少民眾熱情歡迎、要合照，短短路上有不少攤商送上象徵「凍蒜」的大蒜。

馬英九表示，黃心華是學經歷俱佳的優秀年輕人，再加上自己與黃心華的父親過去是同事，所以今天一定要到場一起掃街拜票。黃心華也說，選戰進入最後關鍵倒數，要加強衝刺，希望所有支持者集中選票、搶救國民黨最關鍵的第三席，讓國民黨議員全數當選。