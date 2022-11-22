預防狂犬病 台大實習生兩年施打1600隻犬貓

為預防狂犬病在台灣蔓延，台大實習獸醫系學生日前協助新北市動保處狂犬病疫苗施打，學生能更了解公務獸醫師工作內容，做為未來就業的選擇參考，私人收容所犬貓則獲疫苗接種加強免疫力。今年已完成3場、並還有1場次施打，此計畫從去年到現在已經到8個狗場，注射了約1600隻犬貓。

狂犬病為法定傳染病，且人與動物皆會被感染，國內仍有野生動物感染案例，依法民眾飼養犬貓等食肉目寵物，須每年完成狂犬病疫苗補強施打，部分私人收容所飼養的犬貓數量眾多，照護人員較難個別帶犬貓前往動物醫院施打。

新北市動保處與學校合作完成補強注射，減輕照護人員壓力，同時也讓學生了解現場動物互動技巧打疫苗等獸醫師現場工作內容，了解公務獸醫師工作內容，做為未來就業時參考。