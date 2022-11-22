台南不一樣的美學教室 光影巴洛克與立人國小古蹟映照

台南市立人國小和廣達游於藝合辦「光影巴洛克」巡迴展，正在校內古蹟「兒美館」展出，由20名小小解說員，解說17世紀藝術大師3幅畫作。校內古蹟就是美學教室，師生在充滿文史的情境中創作，不僅體現古蹟之美，學生也創作光影作品，讓畫展和古蹟產生更多的聯結與感情。

校長王全興表示，結合此特展，學校也展出學生作品「色光繪影」及「心花朵朵開」，以立人國小為出發點，搭配光影呈現，引領在地居民一同親近美學古蹟、文史古蹟、科技古蹟和國際古蹟，培養知鄉、親鄉、愛鄉的核心素養。

學生的作品「色光繪影」搭配特展主題巴洛克藝術之光影，運用繽紛歡樂的活潑色彩妝點慶典的蛋糕，慶祝立人國小124年校慶，再透過燈光及玻璃紙的投射，營造炫幻美麗的光影化。過程中，學生將課堂中學到的色彩知識實際應用於創作上，再將對學校的情感與熱情用色彩和光影展現，期盼能豐富校園的古蹟環境，深化所學並增添對美學的感知經驗。

這次在古蹟教室裡，看見藝術大師的作品特徵和創作技巧，更藉由小小解說員敏銳的觀察力，解說光影技巧的巧妙運用，使得作品中的人物、景物，場景，彷彿來到眼前，充滿戲劇的張力。

學生侯妧說，美展可以促進校園古蹟文化受到重現，展現許多師生的藝術天分和積極向上的精神。學生白若衡說，自己擔任活動主持人，為了讓大家了解大師的畫作，穿著帥帥的衣服，拿著酷酷的自製道具，帶著大家一同回到17世紀，共同瞭解該時代的科學家及藝術家的成果。

學生謝函岑導覽作品「摺紙」，她說，雖然看上去只是一張張在牆上的色紙，但只要配合適當的光線，立刻顯現出各式各樣不同側臉，藝術家用靈感和創作，為物件賦予新的生命力，就好比在古蹟中進行美學展覽，活出新的生命力。學生蔡盈如說，自己最喜歡的畫作是「戴珍珠耳環的少女」，畫中以少女帶著耳環為視角的焦點，並以黑色作為背景，給人神祕的感覺。「光影巴洛克」巡迴展至12月2日。