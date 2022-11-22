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北市議員候選人楊植斗選前街講摔傷腦 今辦公室戀情修成正果
台北市議員候選人楊植斗，10 月底在街頭演時，不慎從「肥皂箱」上跌落，頭部著地重摔腦部，期間都是辦公室同事、羅智強選服主任曹羽婷悉心照料，決定共結連理，上午在前總統馬英九、國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘和羅智強見證祝福下，在北市文山戶政事務所完成結婚登記。
馬英九祝楊植斗「多生」貴子；已懷有「三寶」的石舫亘，贈送新人一支金色鏟子，象徵早生貴子。羅智強說，楊植斗曾是他在市議會法案主任，曹羽婷是選服主任，曹比較資深，兩人都是他得力的左右手，一起站在最前線。
兩人交往為何露餡？羅智強說，去年11月「四大公投」前，他發起「夜宿凱道49日」活動，白天他累倒在躺椅睡著，醒來發現兩人坐在旁邊，一起徹夜未眠。一旁的楊植斗則「吐糟」笑說，其實他們在一起已經兩年了，羅智強聽了大笑。
羅智強說，他知道兩人有結婚的計畫，原本是選後再辦，但他認為，好事要早點讓大家知道，可以選前登記，選後再辦婚禮。楊植斗說，摔傷之後，曹羽婷一人不眠不休的照顧他，那時候才知道，什麼才是最重要的，他選前要結婚的消息一出，有人笑說「這是選前告急？」其實不是，是時候到了，不管最後結果怎麼怎樣，一定會堅持到底。
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