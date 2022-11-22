強化新北1032處里政系統 民政局規畫6面向專業課

新北有1032個里，里政系統三大關鍵人物為里長、鄰長及里幹事，民政局自2019年起透過行動治理、行動鄰長及里幹事行動服務，強化里政系統的專業性。坪林區漁光里幹事林三有就回憶起，日前颱風肆虐、豪雨不斷，自己奔前走後安置高齡86歲的沈胡阿嬤，讓阿嬤感動落淚。

新北民政局長柯慶忠表示，里幹事站在公務體系最前端，與市民接觸最為頻繁，因此自2019年啟動里長行動治理，迄今辦理170場次，列管2829案中已陸續解決2395案，解列率逾8成，2020年推出的行動鄰長專案，已完成147場研習訓練，共計3萬5621人次參訓，去年起推行的里幹事行動服務，則規畫6面向的行動服務、訓練培力及關懷激勵，全面深化里政系統。

此外，柯慶忠說，為協助因疫受困家庭，民政局也訂定3大執行計畫，利用好日子愛心大平台善款購置防疫物資及民生用品，由區公所審酌個案情形後給予經濟協助，如支付檢測、防疫旅館、防疫等相關費用，民生用品則由里幹事協助發送，迄今受益人次已逾百萬。

坪林區漁光里幹事林三有表示，行動服務課程除專業課程外，還同時安排了五行健康操及疊杯等趣味活動增進人際交流，收穫良多。

林三有也回憶日前颱風肆虐，豪雨不斷，造成里內道路多處積水，還有水管損壞無水可用情形，公所獲報後立即結合社政及警消啟動行動關懷機制，深入地方協助安置獨老。高齡86歲的沈胡阿嬤看著林三有，將自己安頓好後，又不辭辛勞地修繕水管、掃除住家附近積淹水，讓她感動落淚。

「里幹事行動服務，就是社會扶助力量的最佳詮釋」，在金山區公所擔任里幹事長達17年的游寶貴表示，透過行動服務專案，除基本的清溝除草及各項研習活動，她更加關注單親、獨老、失智等高風險家庭，無論是調配物資支援或協調社政單位介入，都是她這幾年的重要任務；此外，自己主動建立不同興趣的里民LINE群組，如開設「天籟知音」及「歌友會」等網路社群與里民建立情感。