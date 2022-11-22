北市議員選情激烈搶救看板多 港湖現任保衛戰開打

選戰倒數4天，除了北市長選戰、議員選情也競爭激烈。其中台北市內湖南港選區13人搶9席，除了藍綠兩黨、今年還有民眾黨、時代力量、台灣基進、新黨新人搶票。國民黨前議員羅智強在臉書表示，因為這次民進黨傾全力要拿回內湖南港的第4席，首要獵殺對象就是監督悍將游淑慧。

另外，同樣也喊出選情告急的現任議員李明賢，選前最後衝刺也打夫人牌，除了與妻子密集掃街，並找來國民黨北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘拜票。

選情激烈，目前台北市內湖南港議員選區，國民黨現任5席、民進黨2席，包括民進黨立委高嘉瑜、無黨籍北市長候選人黃珊珊2席懸缺。由於高嘉瑜上屆獨拿3萬多票，讓綠營原本在港湖的4席議員席次，上屆掉為3席，這次民進黨目標是要拿回港湖第4席。

羅智強說，他問爭取連任的港湖區議員游淑慧選情如何？因為這次民進黨傾全力要拿回內湖南港的第4席，首要獵殺對象就是監督悍將游淑慧。羅說，他因看游淑慧臉書提到椎間盤突出發作，但還堅持站在路口還有吉普車掃街，擔心她的身體狀況。游只是淡淡說，沒辦法，她現在選情很緊張也很危險，要拼到最後一刻，為國民黨守住關鍵的一席