地政局未校正儀器 新北審計處糾正恐影響測量

為精進地籍量測，政府測量儀器訂有「地籍測量實施規則」，但日前新北市審計處發現，新北市地政局及所屬地政所未依規定每月簡易校正電子測距經緯儀9台、未依規定每3年送TAF認證實驗室校正有電子測距經緯儀9台、衛星接收儀19台，恐影響地籍測量成果。新北市地政局表示，部分為維修或校正未上傳資料，缺失均已改正。

隨著時代科技進化，民眾經常在馬路上經查可看到地籍量測人員進行土地重測，以確認土地所有權人土地界址，確保所有權人權益，使用的測量儀器更是必須精準無誤。新北市審計處指出，地政局及所屬地政所使用之儀器精度，訂有測量儀器校正及保養維護計畫，規定衛星接收儀及電子測距經緯儀，至少每3年送至國家度量衡標準實驗室或TAF認證校正。另電子測距經緯儀應每月辦理簡易校正。地政局建置測量儀器電子履歷也需登錄儀器校正QR Code供民眾查詢。

然而審計處今年4月查核，新北市地政局及所屬地政所儀器，未依規定每月辦理簡易校正，計有電子測距經緯儀9台、未依規定每3年送TAF認證實驗室辦理校正者，計有電子測距經緯儀9台、衛星接收儀19台，恐影響地籍測量成果品質。另部分測量儀器QR Code履歷標籤連結失效無法供民眾查詢校正紀錄。

新北市地政局對此表示，審計處查核地政局及地政所部分儀器漏未辦理校正，因地籍測量實施規則規定係實際測量作業使用儀器須校正，因此電子經緯儀均依規定辦理，僅3台維修後待送校正，另7台已校正但資料未上傳系統，未校正部分均屬備用機及待報廢，現階段並無須辦理校正，另GPS則有2台因送修後尚待送校正，後續均已完成送校。

地政局說，為明確需校正儀器避免誤解，同步修正「新北市地政局測量儀器校正及保養維護實施計畫」。QRcode失效因原連結內政部國土測繪中心儀器校正實驗室網址異動，未即時更新，已全面改為新北市測量儀器電子履歷系統QRcode。