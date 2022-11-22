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地政局未校正儀器 新北審計處糾正恐影響測量

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市審計處糾正新北市地政局及所屬地政所未依規定矯正測量儀器。圖為新北市測量助理招考術科考試情形。圖／新北市地政局提供
新北市審計處糾正新北市地政局及所屬地政所未依規定矯正測量儀器。圖為新北市測量助理招考術科考試情形。圖／新北市地政局提供

為精進地籍量測，政府測量儀器訂有「地籍測量實施規則」，但日前新北市審計處發現，新北市地政局及所屬地政所未依規定每月簡易校正電子測距經緯儀9台、未依規定每3年送TAF認證實驗室校正有電子測距經緯儀9台、衛星接收儀19台，恐影響地籍測量成果。新北市地政局表示，部分為維修或校正未上傳資料，缺失均已改正。

隨著時代科技進化，民眾經常在馬路上經查可看到地籍量測人員進行土地重測，以確認土地所有權人土地界址，確保所有權人權益，使用的測量儀器更是必須精準無誤。新北市審計處指出，地政局及所屬地政所使用之儀器精度，訂有測量儀器校正及保養維護計畫，規定衛星接收儀及電子測距經緯儀，至少每3年送至國家度量衡標準實驗室或TAF認證校正。另電子測距經緯儀應每月辦理簡易校正。地政局建置測量儀器電子履歷也需登錄儀器校正QR Code供民眾查詢。

然而審計處今年4月查核，新北市地政局及所屬地政所儀器，未依規定每月辦理簡易校正，計有電子測距經緯儀9台、未依規定每3年送TAF認證實驗室辦理校正者，計有電子測距經緯儀9台、衛星接收儀19台，恐影響地籍測量成果品質。另部分測量儀器QR Code履歷標籤連結失效無法供民眾查詢校正紀錄。

新北市地政局對此表示，審計處查核地政局及地政所部分儀器漏未辦理校正，因地籍測量實施規則規定係實際測量作業使用儀器須校正，因此電子經緯儀均依規定辦理，僅3台維修後待送校正，另7台已校正但資料未上傳系統，未校正部分均屬備用機及待報廢，現階段並無須辦理校正，另GPS則有2台因送修後尚待送校正，後續均已完成送校。

地政局說，為明確需校正儀器避免誤解，同步修正「新北市地政局測量儀器校正及保養維護實施計畫」。QRcode失效因原連結內政部國土測繪中心儀器校正實驗室網址異動，未即時更新，已全面改為新北市測量儀器電子履歷系統QRcode。

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