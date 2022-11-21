新北選前之夜藍綠比鄰較勁 區運路新府路將交管

新北市長選戰打得火熱，民進黨候選人林佳龍與國民黨候選人侯友宜25日都在板橋辦「選前之夜」，且相距不到300公尺，新北警方估至少派200人戒備，區運路與新府路將實施交管。

九合一大選併18歲公民權修憲複決26日投票，侯友宜「選前之夜」地點辦在板橋第一運動場前廣場；林佳龍則在新府路和區運路口，兩地走路路程不到5分鐘。新北市警察局長黃宗仁今天上午率員會勘，並指示要以最高維安規格規劃勤務，全力維護集會群眾安全。

交通管制方面，新北市政府警察局表示，區運路是板橋第一運動場的進出場疏散主要道路，因此在「選前之夜」活動期間將封閉靠近廣場側2個車道，作為人潮溢出時的容納及疏散空間，另救護車、消防車及照明車等，也會在這裡待命。

新北警方說，新府路24日晚間7時至26日凌晨0時全線封閉，僅開放雙向車道供附近社區住戶通行。由於林佳龍陣營的舞台將設在靠近區運路端，面對中山路方向；區運路、新站路、民族路及新民街等路段會是散場主要動線。

新北警局表示，活動當天交通車輛與人潮流量勢必增加，初步規劃至少出動200名警力維安及疏導交通，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具，並遵循現場執勤員警及義交指揮；警方也會以哨音、舉牌或擴音器，提供明確散場動線引導民眾離開，避免發生踩踏事件。