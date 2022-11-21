志工隨時修剪造型 汐止厚德里金露花好圓
汐止區厚德里這幾年來一直在進行里內的綠美化，其中在樟樹國小週邊擺放了金露花盆栽，環境變好，不過，一、二百盆的花要照顧，幸好有志工幫忙澆水，還有幾乎是隨時隨地在修剪造型，讓每棵金露花都被保持圓型球狀，美化兼具創意。
厚德里志工李樹林說，還沒退休以前就是做園藝方面的，退休後看到里長一直在做環境綠美化，所以，就加入當志工，幫忙做一些美化或是盆栽修剪方面的工作，讓社區環境看起來比較美觀，像修剪金露花每棵都要修成圓形其實並不好剪，一不小心就會剪壞，所以，這個要練一段時間的工夫，不是說剪刀拿起來就剪，要修的漂亮修的圓圓的，一般二個星期就要修一次，但有時候金露花長的快，可能一星期就要修剪一次。
厚德里長陳有諒表示，志工李樹林對里內綠美化貢獻真的蠻多的，因為他退休後就志工來當志工，當時有詢問他的專業，發現他在園藝方面很厲害，所以，許多花都是他在修剪。
另外，因為光是樟樹國小週邊的金露花盆栽就有上百盆，分別由三位志工認養修剪，經過的里民都說讚，這十幾年來真的很感謝志工們分工合作，一直幫忙里內的綠美化工作。
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