汐止樟樹二路人車爭道 地方盼做實體人行道
汐止區樟樹二路不少社區居民會走路到大同路去搭公車，不過，沿線大車不少，雖然，沿線畫了人行道，但還是經常人車爭道並不安全，所以，新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠施作實體人行道。
新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，在大同路跟樟樹二路這一段，目前的人行道是平面的，地方希望能夠改善施作實體人行道，不過，現場還有許多要進一步評估的，因為，沿線的電線桿有很多，所以，可能必須要先做電桿地下化，這樣才夠做實體人行道的路幅，
忠孝里長丁彥伶說，另外，在樟樹二路靠近工建路社區前人行空間，因為高度不高，不少機車甚至大車會開上去，長久下來造成地面損壞，造成行人走路不安全，還有路面不平也造成輪椅、娃娃車不好推容易跌倒，所以，也希望能夠協助改善。
邱志偉指出，樟樹二路施作實體人行道得要再研議，接下來請相關單位先就標線型人行道路面積水先做改善，讓行人有比較安全的行走空間。
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