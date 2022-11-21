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平溪南山里共餐一週三天 美味家常菜長者好愛

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區南山社區的銀髮共餐，一個禮拜有三天，準備好多美味家常菜，讓長者吃得健康又安心。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區南山社區的銀髮共餐，一個禮拜有三天，準備好多美味家常菜，讓長者吃得健康又安心。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區南山社區的銀髮共餐，一個禮拜有三天，讓長者可以常常到銀髮俱樂部共餐話家常，志工們也不辭辛勞的準備好多美味家常菜，讓長者吃得健康又安心，里長林再來也呼籲長輩多走出家門，讓社區福利可以讓所有長者都可以享用到。

南山社區銀髮共餐，雖然起步得比較晚，但是一周就有三天的共餐日，共餐志工一早就到廚房忙進忙出，一道道美味的家常菜，徹底征服長者們的味蕾。

南山里長林再來說，南山社區銀髮共餐一周有三天，每次人數大概都是二十多位，至於共餐的菜色長期都由社區婆婆媽媽們來發揮自己的好手藝，道道都有在地的媽媽味，不過還是多多鼓勵家中長輩多到銀髮俱樂部來走走，不僅有好吃的，也有老師帶領長者活動筋骨，腦力激盪。

為體恤偏鄉長者，南山社區的銀髮共餐都是和理事長自掏腰包來舉行，但還好有各界善心人士不斷贊助資金，讓共餐不斷炊，感謝這些善心人士和企業慷慨解囊，讓偏鄉長輩獲得滿滿的溫暖。

鄉長 平溪 偏鄉

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