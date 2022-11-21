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平溪實物銀行成效佳 觀天下有線捐經費響應

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
觀天下有線電視公司今(21)日也捐助實物銀行兩萬元現金，希望讓平溪區公所實物銀行幫助更多人。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視公司今(21)日也捐助實物銀行兩萬元現金，希望讓平溪區公所實物銀行幫助更多人。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區公所實物銀行擔任愛心物資募集平台的角色，每個月發送柴米油鹽等生活必需品給需要的民眾，一年365天幾乎不休息，為響應公益，觀天下有線電視公司今(21)日也捐助實物銀行兩萬元現金，希望讓實物銀行幫助更多人。

小小一間倉庫裡，這裡是平溪區公所的實物銀行，有民生用品，乾糧等等各式物資，平溪區實物銀行麻雀雖小，五臟俱全，每個月都會媒合低收，中低收，或是獨居長者，進行家戶訪視並補給物資，每個月都會有五十戶受惠，平溪實物銀行成效顯著。

平溪區長曾繁盛說，實物銀行在偏鄉來說可說是發揮極大效益，讓不少弱勢族群都能透過實物銀行物資募集平台，獲得各界的善款或是物資，讓這些人可以過得幸福一點，此次觀天下有線電視也特地到場捐助善款，讓實物銀行挹注更多愛心滿滿，十分感謝。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，實物銀行有各項民生物資，是一個愛心平台提供轄區內的弱勢家庭可以獲得幫助，觀天下有線電視公司也來響應這份愛心，捐助現金給公所實物銀行來運用，希望讓偏鄉地區的家戶可以獲得更完善的照顧。

實物銀行 平溪 愛心

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