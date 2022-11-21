血庫鬧血荒 石門獅子會號召捐熱血送雞蛋
捐血一袋，救人一命，血庫血荒嚴重，為了要充實血庫，由國際獅子會300B1區石門獅子會發起的捐血活動，為了鼓勵捐血特別準備了雞蛋禮盒作為捐血贈品，要為捐出熱血的民眾補充營養。
石門獅子會會長余金龍說，血庫血荒嚴重，希望可以透過捐血車的行動力，讓更多的民眾就近的捐血，每年都會在石門辦理捐血活動，感謝鄉親不畏風雨前來捐血，因此也特別準備了土雞蛋作為捐血的禮物，希望疼能夠為捐出熱血的民眾補補身體。
下著雨的天氣也沒有澆熄捐血民眾的熱情，捐血車難得來到石門，石門區長也透過全區的廣播，鼓勵鄉親踴躍出來捐血，自己也義不容辭的挽袖捐出熱血，希望能夠透過大家的幫忙，為血庫增添血量，還能送愛又促進身體健康。
石門區長林俊宏表示，因為石門偏遠捐血不容易，好在每年石門獅子會都會在石門區舉辦一次捐血活動，邀請捐血車來為鄉親服務，也讓石門的鄉親不用舟車勞頓跑太遠，在家附近就可以捐出自己的熱血，藉此也能夠幫助到需要幫助的人。
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