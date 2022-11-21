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泰林交通再升級 新北泰山黎明二號橋拓寬今通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
泰山區黎明二號橋拓寬後不僅解決民眾會車不易問題，也將減少交通事故發生狀況。圖／新北工務局提供
泰山區黎明二號橋拓寬後不僅解決民眾會車不易問題，也將減少交通事故發生狀況。圖／新北工務局提供

為改善泰山區黎明二號橋車道狹窄問題，新北養工處近期拓寬橋梁，今天啟用通車，工程完工後不僅解決民眾會車不易問題，也提供路人更安全、舒適的通行環境。

養工處指出，泰山區黎明二號橋位於市道106號，是醒吾科技大學、黎明技術學院及明志科技大學兩校學生從泰山往返林口必經之路，因橋梁位置屬連續髮夾彎，車道平曲線且半徑小，導致大客車及聯結車行駛於該路段會車不易，發生交通事故頻傳。

養工處說明，為改善情況做黎明二號橋拓寬工程，改善後總長度為15公尺，整體寬度達12.8公尺，總工程經費約864萬元，此次工程使雙向車道原3.5公尺拓寬為5.4公尺，改善黎明二號橋會車空間不足及減少交通事故發生狀況，提供市民更完善的行車動線。

養工處表示，施工期間定期檢討工進與排程，並增派機具、人力趕工，因橋旁既有管線及喬木眾多，包含台電光纖及電桿、電力管線等，也協調各單位配合遷移及埋設管道。

工程施工期間保持雙向車道通車分段施工，第一階段為橋台施作，第二階段為橋面板、護欄及水溝施作，第三階段為AC重新鋪設施作、整體環境整理和復舊後，全部工程已於昨日施作完成。

泰山區黎明二號橋改善前車道狹窄，原雙向車道寬度僅3.5公尺。圖／新北工務局提供
泰山區黎明二號橋改善前車道狹窄，原雙向車道寬度僅3.5公尺。圖／新北工務局提供
泰山區黎明二號橋拓寬前車道狹窄，因橋梁位置屬連續髮夾彎，車道平曲線且半徑小，導致大客車及聯結車行駛於該路段會車不易。圖／新北工務局提供
泰山區黎明二號橋拓寬前車道狹窄，因橋梁位置屬連續髮夾彎，車道平曲線且半徑小，導致大客車及聯結車行駛於該路段會車不易。圖／新北工務局提供
改善後的泰山區黎明二號橋，車道拓寬為5.4公尺，改善會車空間不足及減少交通事故發生狀況。圖／新北工務局提供
改善後的泰山區黎明二號橋，車道拓寬為5.4公尺，改善會車空間不足及減少交通事故發生狀況。圖／新北工務局提供

車道 新北

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