歲末年終喜迎新假日音樂會 五位身障藝人接力演出

由聯合報系文化基金會和台灣厚道社會服務聯合會舉辦「假日音樂會」每週六晚上7點至8點，於Hi-Q褐藻生活館表演，12月由周以嘉、張沐妍、王榮堅、陳冠文、楊玉凡等五位身障藝人輪番接力演出，歡迎喜歡音樂的朋友與家人一同前往聆賞。

12月排定表演時間分別是：12月3日周以嘉陶笛、10日張沐妍歌唱、17日王榮堅小提琴、24日陳冠文小提琴、31日楊玉凡歌唱，週週有樂音與大家相伴。

周以嘉以樂會友，把歡樂及愛帶給大家。主辦單位／提供

個性活潑開朗的周以嘉，學習陶笛長達11年，經過多年苦練，不放棄的毅力，挑戰極限跨越障礙，在恩師林啟通老師指導下，練就了電子琴及薩克斯風的音樂專長，現在擁有全台23張街頭藝人證照，常到各個學校進行生命教育分享，或至老人之家、教養院、育幼院將愛與歡樂散播給大家。以嘉最喜歡的歌曲為：輕快節奏與充滿歡樂感的「給我一個吻」，以及另一首「誰想輕輕偷走我的吻」，充滿羅曼蒂克氣息，使以嘉的演出多了許多粉紅泡泡的氛圍，讓大家感受到幸福。

僅存微弱視力、與疾病疼痛搏鬥的張沐妍，堅持用生命影響生命。主辦單位／提供

一歲即確診患有罕見疾病馬凡氏症的張沐妍，僅存左眼0.03微弱視力，心臟骨骼歷經九次手術，四度心跳停止，每日承受著因疾病導致的全身性疼痛，仍積極奮進的堅持，用生命影響生命，出書、開畫展、出專輯、辦個人演唱會等，相信生命不要只看見限制，將會有無限可能！「心肝寶貝」是她喜歡的曲子之一，每一個孩子都是父母的心肝寶貝，每個生命都是上天所珍賜的寶貝，尊重生命，愛惜生命。「城裏的月光」則表達出在大環境中，再微弱的燭光都是有溫度的，替周圍帶來了溫暖。

王榮堅想用自己的力量，為慈善機構盡一份心力。主辦單位／提供

今年剛大學畢業的王榮堅，從小體弱多病，在父母的愛及師長耐心指導中成長，找到生命的另一扇窗，藉由對音樂的天賦與全心投入的練習，是國內外音樂獎項的常勝軍，常受邀至國外表演，多次登上國家音樂廳演出。愛心滿滿的他為身障機構募款表演，也想用自己的力量盡一份心意。最喜歡的曲目分別為：德弗札克的「幽默曲」和馬斯奈的「泰斯沉思曲」，曲子意境深遠，喜歡古典音樂的他，常用來做各種活動行銷的配樂。

陳冠文希望藉由自己的演奏，帶給大家滿滿的能量及希望。主辦單位／提供

對語言表達理解有困難的陳冠文，學習過程艱辛，五歲時受到媽媽的啟蒙，開始學習音樂，展現絕對音感的音樂天份，帶著不放棄的精神，超越極限的努力，突破自我的限制，得獎不斷。除了定期舉辦個人音樂會，更熱心公益活動，常至動物園及養老院進行陶笛教學。最喜歡的兩首歌是：電影「月老」主題曲「如果可以」 ，相信緣份的他，珍惜每個相遇的緣份，把感動放心裏；另一首為「太陽」，是一首充滿能量的曲子，希望能藉由他的演奏、帶給大家滿滿的能量及希望。

楊玉凡在歌唱中找到了自信，不想因視覺的黑暗而限制了自己。主辦單位／提供

因青光眼加上感冒導致全盲的楊玉凡，從小就喜歡音樂愛唱歌，自失明後，音樂更成為她最好的朋友，琴音撫平些許落入黑暗世界的害怕與不安，害羞的她，在歌唱中找到了自信。不想因看不見而限制了自己，相信帶著面對逆境的勇氣和對生命歷程的樂觀，能創造屬於自己的美麗和精彩。喜歡自己創作的「練習說再見」，描述勇敢地和一個人、一段關係說再見，也想透過這首歌跟過去糾結的自己說再見。另一首為「如願」希望未來能如願讓身心愉悅，讓遇到的人事物都能圓滿豐收，心想事成。