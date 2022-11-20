律師議員張維倩率律師團反賄選 與林佳龍成立抓鬼大隊

2022九合一大選倒數一周，為有效防止選舉奧步，民進黨新北市長候選人林佳龍今與市議員候選人張維倩率領律師團向民眾宣講賄選對民主的傷害，並號召全民一起反賄選，邀請民眾自發性組成「抓鬼大隊」，期待為新北市帶來清新的選風。

林佳龍表示，選舉倒數時刻，對於任何影響選舉的活動與行為都必須格外注意，像宜蘭公民反賄選聯盟16日邀請6名宜蘭縣長候選人一起宣誓反賄選，但僅江聰淵、陳秋境、許鈜哲、朱振東4人到場，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙僅指派秘書代理，而新北市長侯友宜先前卻還為這樣的縣市首長候選人站台，難怪外界質疑侯友宜是否挺貪汙縣長。

張維倩表示，年輕人對於賄選是深惡痛絕，今天特別穿上律師袍與年輕律師一起組成律師團向市民報告，只要檢舉賄選都會以秘密證人方式保障人身的安全與身保密，檢舉獎金最高有1000萬元，鼓勵民眾檢舉賄選，淨化選舉風氣。