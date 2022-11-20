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選戰倒數 民代邀巨星辦音樂會炒聲勢
選戰倒數，新北市議員陳科名為感謝一路相挺支持的鄉親們，於昨晚舉辦造勢感恩音樂晚會，邀請蔡小虎、甲子慧等知名台語歌星登台演出，現場氣氛相當熱絡。陳科名表示，他深耕新莊20年，勤跑基層，傾聽民意，緊握鄉親每一雙手，自己不但是新莊區提案數第一的議員，也會為大家拚未來、推建設。
陳科名表示，活動有許多婆婆媽媽都慕名而來，唱作俱佳的歌星來到這裡幫自己站台，對自己是一種支持、更是一種肯定，歌聲的凝聚可以帶來感動、帶來力量、也希望科名打拼ㄟ心聲可以讓鄉親們感受到，新莊的進步不全然是我的功勞，但盼鄉親也能注意到默默耕耘的自己。
陳科名說，他平時很喜歡唱歌，歌曲及歌詞也時常帶給他啟發與鼓勵，這場選戰一路走來「堅持」是他最常欣賞的歌曲，歌詞中唱出「阮選擇的路 一定堅持到成功」，也激勵著我向前邁進，提醒自己不能愧對新莊鄉親的期待，自己從政的初衷，為地方打拼、爭取建設，自己身為民意代表的一切，「堅持」是最能唱出自己心境與態度的一首歌曲。
陳科名指出，自己的前3個月辦理了將近百場的客廳會，一方面告訴鄉親4年來的努力成果，另一方面也是為了收集民意，傾聽市民的需求，為下一次的4年做出準備。
陳科名提到，自已競選連任第4次議員，是所有選舉最艱困的一次，新莊經過選區重新劃分，多位新人黑馬競爭、自己又受派系夾殺，腹背受敵的情況下轉換跑道再出發，就是為了能夠完成對鄉親的承諾，依然有許多鄉親不離不棄，自己一定會更加努力與打拼，懇請鄉親肯定支持，再給一次機會，讓他能夠繼續為新莊鄉親服務。
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