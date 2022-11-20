北市老房子攝影徵件投稿爆4倍 首獎拍仁安醫院

響應台北古蹟日，北市文化局舉辦「老房子攝影徵件活動」，一共有1623件投稿，數量為去年近4倍，今年獲獎前三名，首獎為李德榮拍攝的「仁安醫院」，透過行人穿越的動態模糊手法，堆疊古老建築的歲月脈絡；貳獎為吳素琴拍攝的「原台北刑務所官舍」，照片清晰呈現老屋歷史進程與現代工法的仿舊革新；參獎為蔡文君所攝，憑藉特殊框景與天空的構圖比例，打造磅礡、震撼、不失歷史細節的四四南村。

另外，其他入選作品還有西本願寺輪番所、文萌樓、和合青田等文資景點，透過攝影師的眼睛，引導民眾細細品味台北巷弄的歷史風華。

台北市文化局昨天舉辦老房子攝影徵件活動頒獎典禮，文化局副局長田瑋表示，民眾用不同角度看到台北市文化資產的進步，投稿作品主題也由傳統專注於建物雄偉磅礡的氣勢，逐漸聚焦為老房子的文化故事，許多作品述說在你我身邊的感情，每個人重視身邊文化資產和文化故事，才是文資觀念進步的開端。

活動宣傳大使嚴正嵐表示，台北有很多值得保存的歷史文化景點 從這次的活動感受到台北市對於文化保存的努力，希望更多民間團體願意投入對老房子的修繕，讓台北成為智慧科技和歷史文化並存的城市。

文化局自2020年起每年辦理老房子影像徵件活動，跟著民眾深入街角巷弄，以鏡頭捕捉老房子的雋永風采。本次徵件活動總獎金高達10萬元，首獎獨得3萬元獎金，另有優選獎5件、佳作獎20件及入選獎20件。民眾報名投件十分踴躍，越來越多民眾認識到文化資產經過時光淬鍊的獨特美感，並願意透過攝影機將老屋的瞬間印象留存於永恆之中。