陪子弟兵山田摩衣掃街 游錫堃盼選民別分票 給新人機會

距離年底選戰不到一周，立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。游錫堃說，山田摩衣過去擔任過他的秘書，做事認真且負責，很多鄉親都喜歡她，但也正因如此恐導致分票，盼選民集中選票給新人機會。

游錫堃今日陪同山田摩衣掃街拜票，游說山田摩衣非常優秀，過去擔任過自己的秘書，做事認真且負責，是一位值得信賴、又有國際觀的人選，相信未來定能獲選民認同，替基層努力發聲。同時，游錫堃也說，雖然山田摩衣人緣也好，很多鄉親都喜歡她，但仍有分票危機，盼鄉親集中選票給新人一次服務的機會。