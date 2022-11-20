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陪子弟兵山田摩衣掃街 游錫堃盼選民別分票 給新人機會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。圖／山田摩衣提供
立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。圖／山田摩衣提供

距離年底選戰不到一周，立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。游錫堃說，山田摩衣過去擔任過他的秘書，做事認真且負責，很多鄉親都喜歡她，但也正因如此恐導致分票，盼選民集中選票給新人機會。

游錫堃今日陪同山田摩衣掃街拜票，游說山田摩衣非常優秀，過去擔任過自己的秘書，做事認真且負責，是一位值得信賴、又有國際觀的人選，相信未來定能獲選民認同，替基層努力發聲。同時，游錫堃也說，雖然山田摩衣人緣也好，很多鄉親都喜歡她，但仍有分票危機，盼鄉親集中選票給新人一次服務的機會。

山田摩衣則說，今天非常高興自己的前老闆、政治上最崇拜的前輩游錫堃院長來站台，內心非常感動，過去因為有游院長的栽培、磨練，才能讓自己有機會在選舉中得到肯定，但第一次參選的新人，缺乏組織與資源，需要大家全力支持，讓自己多年來的幕僚經驗，在板橋實踐。

立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。圖／山田摩衣提供
立法院長游錫堃今日陪同子弟兵、民進黨籍議員候選人山田摩衣至板橋朝陽市場掃街。圖／山田摩衣提供

山田摩衣 游錫堃 新人

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