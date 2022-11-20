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2022新竹縣客家新曲獎出爐 何芸娜「好䟘吔」獲首獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
何芸娜以「好䟘吔」一曲獲得最佳客家創新歌曲獎第1名。圖／縣府提供
何芸娜以「好䟘吔」一曲獲得最佳客家創新歌曲獎第1名。圖／縣府提供

為發掘優秀客語音樂人才，新竹文化局舉辦新竹縣客家新曲獎，昨天在文化局演藝廳決賽，共有10組入圍，其中何芸娜創作的「好䟘吔」，得到評審一致青睞，獲得第一名榮譽，以及10萬元獎金，還有錄製數位單曲補助經費6萬元。

文化局表示，今年共收到全台44件作品投稿參賽，經過初審、複審，有10組優秀作品入圍，入圍作品皆充滿創作能量及個人特色，創造出屬於新一代客家族群的音樂生命力，展現客家音樂新穎多元流行的曲風。

文化局長李安妤頒獎時表示，推廣客家文化及語言傳承是縣府團隊要方針之一，新竹縣客家新曲獎身為全台重要客語創作交流平台，期盼客家音樂超越語言的界線，讓更多喜愛音樂的創作人，投入客家音樂創作的行列，並透過新竹縣客家新曲獎，鼓勵民眾用創作填滿夢想的藍圖，匯集更多的前輩及新生，激盪出不同的火花，創造屬於客家人性靈的作品。

今年客家新曲獎主持人與評審的華麗陣容，由講客電台新生代主持人李佳擔綱主持，搭配堪稱金曲等級的評審團，包含金曲音樂製作人劉劭希、金曲樂團黃子軒與山平快團長黃子軒、金曲歌手邱廉欽、北藝大音樂學院教授吳榮順以及知名客語文學作家葉國居。

10組入圍者從一早開始準備、彩排，經歷激戰及5位評審嚴格評選後，前3名順利誕生，第1名為何芸娜「好䟘吔」、第2名黃岳捷「阿婆个老伙房」、第3名劉玉芳「落雨毛仔」。

昨客家新曲獎上，文化局也邀請曾在「巴塞隆納黃金之聲」國際合唱藝術節獲得佳績的在地傑出演藝團隊「揚音樂集」，以及2021客家新曲獎最佳客家創新歌曲獎第1名的游怡婷現場演出，演唱新曲獎歷年來的得獎作品，還邀請今年金音獎最佳創作歌手得主葉穎，帶來客家元素與現代流行音樂完美結合。

文化局 新竹 客語

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