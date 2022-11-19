退出地下街又借殼上市？北市議員爆市場處圖利誠品

大巨蛋弊案翻版？北市議員應曉薇爆料「台北車站K區地下街商場招標案」圖利誠品生活公司。2020年到2021年間，北市市場處以疫情為由給予減租，誠品又申請提前解約獲得保證金，最後又透過關係企業簽下短租，租金還低於原租金50%，市場處任由對方吃乾抹淨。

市場處主秘高振翔回應，目前仍在確認相關法源，針對台詮是否為誠品生活的關係企業的疑義，先前已函詢經濟部，但經濟部對於關係企業的回覆不夠明確，市場處無從判斷起，因此再度發函。尊重議員提告的權利，將等待函釋結果，依照法制作業程序處理。

應曉薇表示，市場處以受Covid-19疫情影響為由，於2020年至2021年間，分別給予誠品生活公司50%及75%之減租，合計減免租金達7277萬3251元，其後誠品再以與減租相同理由，申請提前解約，市場處竟同意於今年9月8日解約，並再退還誠品生活公司6成之履約保證金1982萬4000元。

應曉薇還發現，雙方解約後，市場處竟又與誠品就台北車站K區地下街簽訂租賃短約，租期自9月9日至12月31日，其租金從每月826萬元驟降為409萬元，讓誠品於解約後再以低於原租金50%的條件繼續經營4個月，市場處此等管理市有財產的行徑，無異是置市民權益不顧，任由誠品吃乾抹淨。

應曉薇指出，市場處就曾明確公開回應誠品不能再參與投標，而「台北車站K區地下街商場」重新招標後，誠品即借用其關係企業「台詮公司」名義進行投標，而台詮公司之負責人為陳怡林，就是誠品集團法務長，並多達三次親自代表誠品與市場處進行履約保證金調解，市場處竟以不知台詮與誠品為關係企業，竟通過台詮的資格審查。

應曉薇說，市場處對誠品左手解約、右手簽約，對5年即淨賺上億元的違法借用關係企業投標睜一隻眼閉一隻眼，明顯有縱容圖利之嫌。應曉薇表示，將於近日內檢具相關資料向檢調機關依法告發。