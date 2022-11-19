新北議員候選人推薦耶誕城隱藏打卡點 這作品估價逾五億

新北歡樂耶誕城已開城，新北市板橋區市議員候選人廖裕德推薦隱藏版打卡點，位於捷運府中站旁廣場，由國寶級大師朱銘製作、估價超過五億元以上的「牛耕年豐」絕版銅雕作品。

「到美國華爾街要看銅牛，來到板橋，一定要記得來看水牛！」廖裕德說，這座大型銅雕「牛耕年豐」長10.41公尺、寬4.06公尺、高3.98公尺、重約8噸，是在1997年時時任縣長尤清，推動新板特區開發案，板橋農會為提升新板特區文化藝術水準，特別花費1600萬元，商請由國寶級大師朱銘創作這座大型青銅牛雕。

廖裕德說，自己當時任職板農常務理事，這座銅牛雕塑捐贈給台北縣政府後，原本放在板橋新火車站前廣場的東側公園，後因調整動線，雕像就被遷移到公園深處漸漸被遺忘、出現鏽蝕，板橋農會再度出資，花了近50萬元，請朱銘團隊重新整修，讓銅牛恢復昔日的光彩。

公共藝術品最重要的價值是要讓民眾能夠方便觀賞，廖裕德說，自己從2010年起積極爭取搬遷到板農前方的戶外廣場，但因該處屬於台北市捷運局管轄，花費五年時間與台北市捷運局交涉爭取。2014年11月時，板農再度花費200萬元，花了一整晚的時間，把這座雕像吊到現在捷運府中站前廣場公開陳列展示。