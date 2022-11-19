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新北新店中安大橋施作方正銑鋪工程 11月21至23日晚上封閉施工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新店中安大橋將於11月21日至23日每天晚上10點至隔天上午6點，實施方正銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道及配合交維人員引導通行。圖／新北市工務局提供
新店中安大橋將於11月21日至23日每天晚上10點至隔天上午6點，實施方正銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道及配合交維人員引導通行。圖／新北市工務局提供

為提升新店區中安大橋路面品質，新北市養工處表示，將於11月21日至23日每天晚上10點至隔天上午6點，針對橋上及部分匝道損傷路面施作方正銑鋪工程，屆時部分匝道將封閉施工，請用路人提前改道及配合交維人員引導通行。

養工處表示，新店區中安大橋橫跨新店溪，是串連新店與中和的交通要道，近期巡查後，發現中安大橋及部分匝道鋪面損傷嚴重，所以安排本次銑鋪改善工程，並於晚上施工降低交通衝擊，完工後車輛行駛將更為順暢。

養工處表示，本次道路改善工程將於11月21日至23日每天晚上10點至隔天上午6點進行，屆時將封閉環河路上中安大橋汽車匝道、溪園路上中安大橋機車匝道及中安大橋往秀朗橋汽車匝道，汽機車駕駛請分別改由環河路及溪園路反向往北接秀朗橋通行。

另外同時封閉新北環快安和路南北兩端銜接中安大橋汽車匝道，請用路人改走安和路二段左轉接祥和路匝道上中安大橋。

養工處提醒，因施作路段日間車流量大且交通繁忙，因此選擇晚間封閉施工，若遇雨則順延施作期程，以保障施工人員及行車安全。施工期間用路人請提前、或於現場配合既有指示牌面所設導引牌面行駛或改道，並遵守義交管制人員指揮導引確保行車安全，施工所造成的不方便也請用路人見諒。

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