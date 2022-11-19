網友批新北人行道不友善 狂TAG候選人留言超熱鬧

新北市板橋溪崑地區一名網友，在臉書「我是板橋溪崑地區人」留言抱怨，溪崑二街和金門街對行人真的很不友善，行人常常被迫走在馬路上與汽機車爭道，該網友並狂TAG每個板橋區議員候選人，還註明「其他沒Tag到的就是無法Tag」，果然引來各候選人於留言區持續回應。

該網友指出，溪崑地區需要更多對行人友善的空間，溪崑二街和金門街對行人真的很不友善，路邊不是停滿汽機車就是騎樓被佔用，高高低低的行人常常被迫走在馬路上與汽機車爭道，車流量又相當大，希望能有相關單位幫忙爭取改善。

文末並TAG新北市議員黃俊哲、曾煥嘉、林國春、葉元之、戴瑋姍、劉美芳 、周勝考，並說議員候選人也請幫忙包括TAG吳達偉、彭盛韶、顏維勳 、李婉鈺、山田摩衣、阮橋本、廖裕德、石一佑，總共TAG15位候選人。

而留言區果然也吸引候選人前來留言，包括周勝考說因為溪崑新舊住宅交混，動輒得咎、石一佑說會找區公所、市府單位等舉辦會勘、林國春說服務處約相關單位辦理現勘、顏維勳說政見之一盡力而為、 沒有被TAG到的黃淑君、王淑慧也主動留言收到。其他網友則回應「沒用啦！我們這區是板橋邊緣人！、這種事情都要等選舉才能提出，平時根本不會有政治人物關心」。

新北市養工處對此表示，溪崑二街為600公尺長，金門街為1400公尺長，兩條路皆為10公尺寬之計畫道路已開闢完成。該道路現況配置為雙向各1車道通行，交通局考量停車需求，部分路段規劃機車格供居民停車，因該路寬有限，如劃設標線型人行道勢減少停車空間，養工處將再與交通局及里長研商劃設標線型人行道可行性。