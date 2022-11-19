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北市YouBike1.0下月退場 新北別騎來

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市的YouBike1.0將於12月3日全數退場，並逐一拆除車柱。記者蘇健忠／攝影
北市的YouBike1.0將於12月3日全數退場，並逐一拆除車柱。記者蘇健忠／攝影

北市交通局昨天指出，服務超過13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0系統即將功成身退，12月3日0時起停止營運，從新北等外縣市赴北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費350元。

目前YouBike1.0退場進度，截至10月31日，還有4000輛、3164柱，預計11月底剩2375輛、 2750柱。而YouBike2.0建置情形，截至10月31日，共1萬3267車、1211站，YouBike2.0租借次數占全系統91.5% 。

北市交通局表示，台北市各YouBike1.0場站停止營運後，自行車將無法再借出，借用中的YouBike1.0自行車，請民眾就近歸還尚有空位之YouBike1.0場站。

交通局說，若要從新北市或其他縣市騎乘往台北市之民眾，應改使用YouBike2.0，若民眾尚有YouBike1.0欠費，盡快持欠費卡片於北市1.0車柱靠卡補扣，避免車柱陸續拆除後，造成補繳不便，須至其他縣市或服務中心補繳。

交通局說，YouBike1.0自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設自行車架或停車格。

YouBike 自行車

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