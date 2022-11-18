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廉政盃辯論賽首次邀高中生 針對揭弊者保護法激辨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
由台北市政府與法務部廉政署共同舉辦的「第十六屆廉政盃大專校院校際辯論賽」18日起登場。圖／北市府提供
由台北市政府與法務部廉政署共同舉辦的「第十六屆廉政盃大專校院校際辯論賽」18日起登場。圖／北市府提供

由台北市政府與法務部廉政署共同舉辦的「第十六屆廉政盃大專校院校際辯論賽」，18日起在北市政府公務人員訓練處展開為期3天的賽事。本屆比賽維持歷屆盛況，吸引全國各大專院校辯論隊伍參賽，並首次將參與年齡擴大至高中學子，辯題也呼應聯合國反貪腐公約，將針對「制定揭弊者保護法對於私部門落實企業誠信是否利大於弊／弊大於利」進行辯論。

北市府秘書長陳志銘表示，台北市108年正式實施「台北市政府揭弊者保護作業原則」，今年第16屆的辯題「揭弊者保護法對於私部門落實企業誠信是否利大於弊？或弊大於利？」，即彰顯我國對於揭弊者保護法制延伸至私部門範疇的重視。同時體現北市多年深耕廉能教育的成功。

北市自96年起首創廉政盃辯論賽，培養學生從蒐集資料到清晰辯詰的過程，法務部廉政署副署長沈鳳樑表示，台灣於2021年全球清廉印象指數排名第25名，創下1995年公布該指數以來歷史最佳成績，此亮眼成績係有賴於政府及民間合力達成，而今年9月份「聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議」中，亦明確提出籲請我國優先審議「揭弊者保護法草案」，呼應本屆賽事辯題，其重要性不可言喻。

北市 法務部 聯合國

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