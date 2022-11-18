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明年北市國小五六年級也可拿免費生理用品 估2萬女孩受惠
北市教育局今發表校園友善貼圖，月經平權與反霸凌教育各4張，同時宣布明年起國小五、六年級女生，也可免費拿取生理用品，估2萬名學生受惠。
北市教育局在國際兒童人權日前夕，特別發表友善校園系列LINE貼圖，內容涵蓋月經平權4張和反霸凌教育4張。教育局長曾燦金同時宣布自112年起，台北巿生理用品補助將向下延伸至國小高年級女生。
北巿自今年3月起，全面提供3萬名國中女性學生每人每月均可兌換免費生理用品，學生可自主於便利商店選用所需生理商品，曾燦金今表示，明年起更率先向下扎根，補助五、六年級的2萬名女學生。
曾燦金並說，明年將拓展更多通路商加入供應行列，將平權與友善校園之理念落實日常生活中。
此外，為展現北市對維護友善校園的決心與責任，另4張貼圖鼓勵學生於遭受或是發現校園霸凌時，要適時勇敢說出來；也鼓勵學生見義勇為，透過1953（一直友善）專線伸出援手，諮詢服務及通報管道24小時不打烊，讓霸凌案件有效且及時地處理。
友善校園系列貼圖將於11月22日上架，供民眾免費下載，民眾可直接至LINE貼圖小鋪，點選「新增」頁箋，搜尋「月經平權」或「反霸凌」即可下載。
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