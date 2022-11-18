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2022 CDP國際城市碳揭露評鑑 北市再獲A級

中央社／ 台北18日電

北市環保局今天表示，今年CDP國際碳揭露計畫，全世界有1002個城市參與，當中僅12%、122座城市獲評列入CDP 2022年A級城市，北市是其中之一，與東京、首爾等並列。

台北市環保局臉書表示，CDP評鑑認為A級城市必須完成氣候風險及脆弱評估，以及證明有調適計畫以因應氣候危機。A級城市平均具備較非A級城市高達3倍的減緩和調適措施。

環保局說，北市再度名列A級城市，為今年東亞地區11座A級城市之一，與日本東京、韓國首爾並列為全球在碳揭露透明度與氣候行動作為方面的領導城市。

環保局指出，呼應全球淨零趨勢，去年率全國之先提出2050淨零排放路徑，今年再發布淨零行動白皮書，市議會也於今年6月三讀通過「台北市淨零排放管理自治條例」，成為全國首部將淨零目標與路徑納入法制化的地方自治法規，擘劃北市未來30年淨零轉型藍圖。

北市 碳排放

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2022CDP評鑑出爐 台北市碳揭露名列A級城市

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